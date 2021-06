Le Japon pousse le vaccin à l’approche des Jeux olympiques, mais trop tard pour contrer les inquiétudes

Makito Yaegashi, chef de la médecine générale au Kameda Medical Center, qui s’est formé et a pratiqué aux États-Unis, a déclaré qu’il était « super évident » que le Japon devrait mobiliser ses 310 000 pharmaciens pour administrer des vaccins, comme les États-Unis et environ 25 autres pays l’ont fait. Yaegashi a organisé une pétition en ligne qui a attiré plus de 24 000 signatures et l’a présentée au ministre des Vaccins Kono le mois dernier.