Le Japon pourrait recruter plus de joueurs de Bundesliga que l’Allemagne au Qatar

Depuis la mondialisation et l’étreinte inextricable du football dans les années 1990, les fans du monde entier ont adopté la valeur du langage du marché. La « vitrine » de la Coupe du monde présente les meilleurs joueurs talentueux et les dernières vedettes. Les scouts y assistent, les téléspectateurs du monde entier confirment la demande et les batteurs du monde prometteurs sont fournis aux plus offrants.

L’Allemagne et le Japon ont beaucoup à offrir à cet égard le mercredi 23 novembre lorsqu’ils s’affronteront. Cependant, la feuille d’équipe du Japon pourrait attirer plus de clubs de Bundesliga que l’Allemagne.

Compte tenu de quelques inconnues, les deux clubs pourraient envoyer un total de 12 joueurs de clubs de Bundesliga.

Les titulaires probables de l’Allemagne (et leurs équipes de club respectives): Bavière; West Ham, Real Madrid, Dortmund, Leipzig; Man City, Bavière; Bayern, Bayern, Bayern, Chelsea

Les partants probables du Japon: Strasbourg; Rouges d’Urawa, SchalkeArsenal, Gladbach; StuttgartSportif; Fribourg, Francfort, Reims; celtique

Gérer les attentes

Pour les fans de football du monde entier, les multimillionnaires de la Ligue des champions d’un côté contrastent avec les “noms à apprendre” de l’autre. Mais, les similitudes prévalent toujours. Les deux équipes manquent d’un numéro 9 établi. Ensuite, chaque nation est surchargée de talents offensifs au milieu de terrain. Enfin, le Japon et l’Allemagne sont vulnérables à un mélange de jambes vieillissantes et d’inexpérience à l’arrière lors de cette Coupe du monde.

Nul doute que les joueurs sauront divertir. Par conséquent, les directeurs sportifs européens répondront avec des transferts de janvier et des améliorations de contrat. Peut-être ou pourrait-il gravir la chaîne de valeur grâce à un accord exceptionnel ou à un nouvel employeur.

Mais le véritable produit présenté au Khalifa International Stadium est la Bundesliga.

L’Allemagne et le Japon présentent la Bundesliga à la Coupe du monde

Les abonnements à la télévision font tourner le monde du football. Ils élèvent non seulement les clubs et les joueurs individuels. Au contraire, les accords offrent à des industries nationales entières – des ligues entières, même – un avantage concurrentiel. Les fans de Bundesliga paient autant que n’importe qui. Du moins, ils le font en Allemagne.

Les offres de Premier League et de Bundesliga pour le public national ne diffèrent pas beaucoup en valeur. Mais le public international préfère de loin le premier. Par exemple, ESPN a versé à la Bundesliga 30 millions de dollars par saison pour un contrat de six ans en 2021. D’autre part, NBC a versé à la Premier League 433 millions de dollars par an pour un contrat de six ans.

La quête du profit

Les puissances du football allemand le savent. Le débat en cours sur « l’économie morale » des règles de propriété 50+1 reflète un souci de réussite internationale. Les équipes de Bundesliga ne peuvent pas concourir lorsqu’elles sont comparées aux trophées et au pouvoir d’achat d’El Clasico et de la Premier League.

L’avènement de la saison allemande 2022/23 a rencontré un bâillement collectif. L’exception bavaroise – succès sporadiques en Ligue des champions parallèlement à une domination nationale – à l’influence décroissante de la Bundesliga est un obstacle «ennuyeux»: les vainqueurs en série sont mauvais pour la marque.

Le récit médiatique a des échos au sein de l’association allemande de football. La DFB’ tente de générer des revenus outre-Atlantique grâce à de nouveaux partenariats sportifs. Cela verra Munich et Francfort alterner en tant qu’hôtes des matchs annuels de la NFL au cours des quatre prochaines années. La PDG de la DFB, Donata Hopfen, est ouverte à de multiples innovations pour commercialiser la ligue.

Comme l’a fait remarquer Hopfen après la victoire surprise de l’Eintracht Francfort en Ligue Europa cette année, rien ne vend la Bundesliga comme un succès de haut niveau sur le terrain. Alors, croisons les doigts pour un match divertissant contre le Samurai Blue.

De plus, l’apparition de Daichi Kamada, qui a joué un rôle clé dans le succès de l’Eintracht Francfort la saison dernière et la campagne actuelle, peut étendre l’importance internationale.

Des absolus moraux coûteux

Le football allemand a été franc sur les compromis moraux de la FIFA en louant le jeu mondial au Qatar. De la réponse de Leon Goretzka à un diplomate qatari, aux documentaires sur les travailleurs étrangers d’anciens joueurs nationaux comme Thomas Hitzlsperger, les stars de la Bundesliga ne se sont pas retenues.

Mais les préoccupations de la FIFA ne correspondent pas à celles de la DFB. Il semble que l’insistance de Manuel Neuer à porter le brassard One Love, désormais menacé, pourrait désormais lui coûter un carton jaune automatique.

Les publics internationaux ne partagent pas tous les mêmes valeurs – et qui sait si cela fait une différence pour la croissance commerciale de la Bundesliga. Mais quel que soit le brassard de Manuel Neuer contre le Japon, le football allemand a besoin de divertissement.

Une pléthore de talents de la Bundesliga peut faire l’éloge alors que l’Allemagne affronte le Japon à la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / Hartenfelser