Le Japon pourrait être le prochain à atterrir sur la Lune

Une fusée H2-A transportant une petite sonde de surface lunaire et d’autres objets décolle du Centre spatial de Tanegashima sur l’île de Tanegashima, préfecture de Kagoshima, le 7 septembre 2023. Str | Presse JIJI | Afp | Getty Images

Le Japon n’a pas réussi à laisser sa marque sur la Lune au cours des 12 derniers mois, mais l’optimisme entoure sa dernière tentative qui pourrait voir la nation asiatique devenir le cinquième pays à toucher la surface lunaire. « Je n’ai aucune raison de croire que le Japon ne réussirait pas », a déclaré Kari Bingen, directeur du projet de sécurité aérospatiale et chercheur principal au programme de sécurité internationale au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). « Les deux échecs qu’ils ont connus plus tôt étaient très différents. » Bingen a averti que malgré le solide programme scientifique spatial du pays, la mission est « très techniquement sophistiquée » et qu’elle sera difficile. Le mois dernier, l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a lancé un vaisseau spatial d’exploration lunaire depuis son centre spatial de Tanegashima. À bord de la fusée se trouvaient un télescope à rayons X qui vise à calculer la vitesse et la composition de ce qui se trouve entre les galaxies, ainsi qu’un atterrisseur léger qui devrait atterrir sur la Lune au premier semestre 2024, a indiqué l’agence. Le Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM, a terminé avec succès le « Phase de l’orbite terrestre » le 1er octobre, ce qui signifie qu’il a quitté l’orbite terrestre et se dirige vers la Lune.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance la mission HAKUTO-R 1 depuis la station spatiale de Cap Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, le 11 décembre 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

La troisième tentative de ce pays d’Asie de l’Est intervient cinq mois seulement après l’échec de la start-up japonaise ispace dans sa tentative de devenir la première entreprise privée au monde à atterrir sur la Lune en raison d’un problème logiciel. Le Japon aussi efforts abandonnés pour poser son vaisseau spatial Omotenashi sur la lune en novembre après avoir échoué à stabiliser la communication. Le succès du Japon cette fois-ci pourrait constituer un pas en avant pour l’exploration spatiale plus large. Contrairement aux alunissages réussis d’autres pays, SLIM pourrait être le premier atterrisseur lunaire à atterrir avec une précision de 100 mètres, par rapport à la portée habituelle de quelques kilomètres, a déclaré la JAXA dans un rapport. « Si vous voulez établir une base humaine sur la Lune, vous devez atterrir avec exactitude, précision et fiabilité », a déclaré Bingen, expliquant que cela aiderait à déterminer où, dans la région sud de la Lune, les scientifiques voudraient explorer. découvrir des ressources. En août, l’Inde est devenue le quatrième pays à atterrir sur la Lune, mais le premier à se poser sur son pôle Sud inexploré, où des traces de glace d’eau ont été récemment découvertes. « L’histoire de la découverte d’eau sur la Lune, mais aussi à différents endroits du système solaire dans le cadre de notre recherche de vie extraterrestre est toujours passionnante », a déclaré Ehud Behar, ancien directeur de l’Institut de recherche spatiale Norman et Helen Asher. Behar a également souligné que le rebond de l’Inde après un atterrissage raté sur la Lune en 2019 était une leçon dont il fallait tirer des leçons. « Cela montre qu’ils apprennent de leurs erreurs – un aspect très important de l’exploration spatiale », a déclaré Behar, qui est également Phillip et Sarah Gotlieb Memorial Chair à l’Institut de technologie Technion-Israël. « Si vous êtes ingénieur logiciel et que vous écrivez un logiciel, quelqu’un peut trouver un bug et vous pouvez le corriger. Dans l’espace, il faut remonter cinq à six ans en arrière pour reconstruire, relancer et s’assurer que votre prochaine mission est réussie. » réussi. »

Course devant la Chine

Alors que la course à l’espace en Asie continue de s’intensifier, les États-Unis sont de plus en plus désireux de coopérer avec la région, et contrer la Chine est l’un des facteurs les plus importants, selon Bingen. En janvier, les États-Unis et le Japon signé un accord renforcer leur coopération bilatérale dans l’espace, ce qui implique de travailler ensemble pour explorer la Lune et d’autres planètes. Le Japon était également l’un des sept pays partenaires d’origine signer les accords Artemis en 2020. Les accords Artemis sont un ensemble de déclarations qui établissent comment les pays peuvent coopérer de manière pacifique et responsable lors de l’exploration de la Lune. « La Chine veut établir les règles en sa faveur… Nous les avons vu utiliser ce modèle ici sur Terre… Nous avons vu ce qu’ils ont fait en mer de Chine méridionale en affirmant que cela leur appartenait », a déclaré Bingen. « Je crois qu’ils chercheraient à faire la même chose sur la Lune, c’est leur stratégie. »

Un modèle de la station spatiale chinoise exposé lors de la Conférence sur le design de la capitale mondiale de Shanghai 2023, le 26 septembre 2023, à Shanghai, en Chine. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images