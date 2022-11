Tokyo veut coopérer avec l’alliance AUKUS entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni

L’acquisition de sous-marins nucléaires par l’Australie est d’une importance cruciale pour la sécurité régionale et le Japon est prêt à offrir son aide et son expertise, a déclaré lundi l’ambassadeur Shingo Yamagami lors de la conférence “Advancing AUKUS”, appelant l’allié militaire le plus important de Canberra Tokyo, outre les États-Unis.

Sans qualifier directement la Chine de menace, l’envoyé a déclaré que le Japon était “un État de première ligne confronté à des circonstances difficiles dans le voisinage dangereux de l’Asie du Sud-Est”, expliquant au public du National Press Club à Canberra pourquoi “AUKUS compte beaucoup pour nous.”

En 2021, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé la création du soi-disant pacte de sécurité AUKUS, qui envisage de fournir à Canberra des sous-marins armés de manière conventionnelle et à propulsion nucléaire, renforçant ainsi considérablement ses capacités navales. Le mois dernier, l’Australie a signé un accord séparé avec le Japon pour approfondir leur coopération en matière de sécurité, y compris la formation militaire conjointe et le partage de renseignements.

“À l’avenir, le Japon pourrait également accueillir des sous-marins nucléaires australiens”, l’envoyé était sur le point de dire, selon un brouillon du discours cité par The Australian avant l’événement. “La coopération du Japon avec AUKUS recèle un grand potentiel… De tels sous-marins augmenteront la dissuasion régionale.”

Lire la suite Les États-Unis vont déployer des bombardiers à capacité nucléaire en Australie – médias

La Chine a critiqué à plusieurs reprises l’alliance AUKUS, arguant que ses projets posent de graves risques pour la stabilité régionale et la sécurité nucléaire. Ce point de vue a été dans une certaine mesure repris par la Russie. En août, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti qu’AUKUS pourrait “exploser” l’ensemble de la région Asie-Pacifique, puisque le pacte est en passe de devenir “une alliance militaro-politique”.

Dimanche, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a cité AUKUS comme exemple de Washington et de ses alliés tentant de militariser la région Asie-Pacifique. Ces actions ne sont pas seulement “visant manifestement à contenir la Chine” mais aussi “Résister aux intérêts de la Russie en Asie-Pacifique”, dit le ministre.