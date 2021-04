S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le Japon n’était pas parvenu à un consensus avec la communauté internationale ou ses voisins sur le moyen le meilleur et le plus sûr de « Traité » eaux usées de l’ancienne centrale nucléaire de Fukushima.

Wang a déclaré que le Japon avait cinq options à sa disposition, mais qu’il avait choisi l’option la moins chère. Tokyo «N’a pas épuisé les méthodes d’élimination sûres. Pour son propre intérêt, le Japon choisit unilatéralement l’océan avec le moindre coût économique en raison de l’espace limité des réservoirs de stockage sur place ». il a déclaré.

Le porte-parole a fait valoir que l’option choisie par le gouvernement de Tokyo était le pire résultat pour la communauté mondiale. «Le plan d’émission laisse le monde avec les plus grands risques pour l’environnement, la santé et la sécurité et transfère la responsabilité qui devrait être assumée par soi-même à toute l’humanité. C’est un comportement extrêmement irresponsable. »

La semaine dernière, Tokyo a finalement annoncé qu’elle rejetterait les eaux usées de la fusion de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan. «Dans environ deux ans», car la capacité de stockage du liquide s’épuise. Le plan, qui a été largement répandu comme étant l’option préférée de Tokyo, a été condamné par les voisins du Japon.

Greenpeace a précédemment affirmé que l’eau prétendument traitée contient encore «Niveaux dangereux de carbone 14», une substance radioactive qui a le «Potentiel d’endommager l’ADN humain.» Plus d’un million de tonnes d’eaux usées, dont on sait qu’elles contiennent du tritium radioactif, se sont accumulées depuis la fusion.

