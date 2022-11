Le Japon peut à nouveau prouver qu’il peut rivaliser avec “l’étalon d’or” de la Coupe du Monde de la FIFA – mais Hajime Moriyasu le laissera-t-il ?

Lors de sa conférence de presse d’avant-match mercredi avant un match décisif Coupe du monde de football 2022 Face à l’ancien champion d’Espagne du Groupe E, l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu a de nouveau exprimé son admiration pour le football européen.

“L’étalon d’or dans le monde” est ce que Moriyasu a utilisé comme description.

Pas plus tard que la semaine dernière, avant le match d’ouverture du tournoi contre l’Allemagne, Moriyasu avait salué l’influence du football allemand sur le développement de leur jeu, avec de nombreux joueurs japonais – dont huit de l’équipe actuelle – exerçant leur métier dans le Bundesligaoù ils se sont indéniablement améliorés en tant que footballeurs.

Faire preuve d’humilité et de respect envers l’opposition est loin d’être une mauvaise chose. C’est un trait commun et bien considéré dans la culture japonaise, et l’Europe est en effet le porte-drapeau du football mondial depuis des décennies maintenant.

Le plus gros problème avec l’exaltation constante de Moriyasu pour le football européen – et sa généralisation excessive, étant donné qu’il y a eu une poignée d’équipes du continent qui ont été lamentables lors de cette Coupe du monde – est qu’il est à la limite de devenir un complexe d’infériorité qui aurait pu ses joueurs pensant qu’ils sont déjà battus avant même le coup de sifflet d’ouverture.

Cela en soi ne serait pas si frustrant si ce n’était du fait que le Japon n’est déjà revenu de l’arrière que pour battre l’Allemagne 2-1 il y a une semaine.

Cela peut être un peu déroutant pour Moriyasu d’appeler ses joueurs à “croire en eux-mêmes” qu’ils peuvent battre l’Espagne, mais d’affirmer ensuite “nous essayons de nous rattraper (et) avons encore beaucoup à apprendre”.

En choisissant de placer l’opposition sur un piédestal, Moriyasu ne montre pas à ses propres joueurs le respect qu’ils méritent.

Sur les 26 joueurs qu’il a appelés pour le tournoi, seuls cinq n’avaient jamais exercé leur métier en Europe auparavant.

Ils se vantent de 100 piliers comme Maya Yoshida et Yuto Nagatomodes joueurs qui ont joué et jouent encore pour certains des plus grands clubs du monde comme le défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu et ancien homme de Liverpool Takumi Minaminoet des étoiles montantes telles que Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma et Ritsu Doan.

Après sa victoire sensationnelle contre l’Allemagne, le Japon a réussi à enchaîner avec une performance insipide alors qu’il s’inclinait contre le Costa Rica 1-0 pour laisser ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 fermement en jeu. JB Autissier/Panoramique/Icon Sportswire

La même équipe qui a battu l’Allemagne aurait dû facilement récolter trois autres points contre le Costa Rica dimanche, ce qui aurait été suffisant pour sceller sa place en huitièmes de finale avec un match à perdre.

Au lieu de cela, que ce soit encore une fois pour avoir montré trop de respect à leurs adversaires ou simplement pour les manières averses au risque de Moriyasu, même dans les matchs où ils sont clairement les favoris, le Japon a été hésitant et passif.

Ils manquaient d’effort et d’invention, et ils ont finalement été frappés par un coup de poing à la 81e minute, qui les a ramenés dans une course à quatre chevaux bondée pour les deux places de qualification du Groupe E.

Il est indéniable que le Japon – et les autres représentants de l’Asie – sont encore loin d’égaler régulièrement le niveau des challengers éternels tels que l’Espagne et l’Allemagne, et même la France, le Brésil et l’Argentine.

Mais dans un environnement de tournoi, en particulier comme la Coupe du monde où les bouleversements ne sont jamais trop loin, le Samurai Blue pourrait facilement surprendre des puissances comme l’Espagne en 90 minutes.

Ils l’ont déjà fait contre l’Allemagne.

Maintenant, si seulement Moriyasu mettait son argent où sa bouche est quand il demande à ses protégés de faire preuve de confiance en eux-mêmes, en affichant une confiance similaire en les envoyant avec le système et en ayant l’intention de battre l’Espagne et de revendiquer leur place dans le tour à élimination directe.