Le Japon ouvre 2 sites de vaccination de masse pour vacciner tous les plus de 65 ans avant les Jeux Olympiques de Tokyo

Selon le Japan Times, les médecins pourront vacciner jusqu’à 10 000 personnes par jour dans une salle à Tokyo et jusqu’à 5 000 par jour à Osaka. Les centres, gérés par les Forces japonaises d’autodéfense, seront ouverts tous les jours pendant trois mois, alors que le Japon espère vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans d’ici la fin du mois de juillet.

Les centres de vaccination de masse utiliseront le vaccin Moderna, qui a été approuvé par le gouvernement vendredi. Auparavant, le Japon inoculait aux gens le vaccin Pfizer / BioNTech. L’utilisation d’urgence du vaccin AstraZeneca / Oxford a également obtenu le feu vert à la fin de la semaine dernière.

Un sondage réalisé par Kyodo News a montré que 28 des préfectures et grandes villes du pays envisagent ou envisagent d’ouvrir des sites de vaccination à grande échelle pour renforcer la vaccination de la population âgée avant les Jeux. Environ 90% de ces gouvernements locaux utiliseront le vaccin Moderna.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il souhaitait augmenter la vaccination à 1 million de vaccins administrés par jour, ce qui signifierait grosso modo tripler le rythme actuel, selon les médias japonais.

Taro Kono, un ministre du gouvernement en charge de la campagne de vaccination, a blâmé le régulateur du pays pour la lenteur du déploiement du vaccin. «Même si nous sommes dans un état de crise, nous utilisons toujours les mêmes règles pour approuver les vaccins que nous faisons en temps normal», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision TBS la semaine dernière.

Outre l’ouverture de nouveaux sites de vaccination, le gouvernement envisage d’autres moyens d’élargir la campagne, notamment en permettant aux pharmacies d’administrer les injections de Covid-19.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui ont été annulés l’année dernière en raison de la pandémie, devraient débuter le 23 juillet. L’événement sportif se déroulera avec les précautions Covid-19 et sans spectateurs étrangers.

Le vice-président du Comité international olympique, John Coates, a réitéré la semaine dernière que les Jeux peuvent avoir lieu même si Tokyo reste sous son état d’urgence, qui expire le 31 mai et peut être prolongé. Les commentaires de Coates ont été critiqués sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs japonais faisant valoir que la santé des gens ne devrait pas être « sacrifié » pour les Jeux Olympiques.

Un sondage national réalisé par le journal Asahi Shimbun a révélé que 43% des personnes interrogées ont déclaré que les Jeux devraient être annulés et 40% ont déclaré que l’événement devrait être reporté. Le sondage a été mené par téléphone les 15 et 16 mai et a impliqué 1 527 personnes.

