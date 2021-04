L’annonce de l’exercice conjoint a été faite vendredi par la Force japonaise d’autodéfense terrestre (JGSDF) et le ministre de la Défense, alors que le pays vise à renforcer sa coopération militaire avec les alliés de la région.

«En renforçant la coopération entre le Japon, les États-Unis et la France, nous souhaitons améliorer encore les tactiques et les compétences des forces d’autodéfense dans la défense des territoires insulaires éloignés». Le ministre de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré dans une apparente critique de la revendication de la Chine sur les îles des mers de Chine orientale et méridionale.

Les relations sont devenues tendues entre la Chine et le Japon en raison de l’activité autour des terres contestées dans la région, connues par Tokyo sous le nom d’îles Senkaku, et Pékin sous le nom d’îles Diaoyu, que les deux parties revendiquent comme leur propre territoire.

Des navires chinois sont entrés dans les eaux territoriales autour des îles ces dernières semaines et l’Amérique a récemment organisé un seul exercice militaire autour de l’île, bien qu’aucune troupe américaine n’ait débarqué sur le territoire et que le Japon n’y ait pas participé.

Les exercices militaires dans trois pays interviennent alors que les Philippines ont protesté directement auprès de la Chine pour ne pas avoir retiré ses navires de la mer de Chine méridionale. Manille fait valoir que des centaines de navires militaires chinois empiètent sur des sections contestées de la mer de Chine méridionale, tandis que Pékin affirme qu’aucun soldat n’est présent et qu’il ne s’agit que de navires de pêche.

Pékin a défendu son droit de revendiquer un territoire dans les mers de Chine orientale et méridionale, en utilisant une ligne de démarcation connue sous le nom de « ligne à neuf tirets » pour affirmer qu’elle avait des droits historiques de contrôle de la zone. La Chine a rejeté les allégations d’agression militaire pour assurer le contrôle de la région, affirmant qu’elle protégeait simplement une zone qui leur appartenait déjà, confirmant leur «Souveraineté, droits et intérêts».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!