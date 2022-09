Le Japon organisera des funérailles nationales pour Shinzo Abe ; Kamala Harris sera présente

TOKYO – Le vice-président Harris devrait rejoindre les dirigeants mondiaux à Tokyo mardi pour commémorer la vie de Shinzo Abe, le plus ancien Premier ministre du Japon, assassiné en juillet. Les funérailles d’État seront les premières au Japon en 55 ans et seulement les deuxièmes de l’après-guerre.

L’événement se déroule au milieu de la colère au Japon que les contribuables paieront la facture de 11,5 millions de dollars pour honorer un leader et un allié fidèle des États-Unis qui était populaire à l’étranger mais souvent source de discorde chez lui. Pour aggraver la fureur, un scandale a englouti le Parti libéral démocrate au pouvoir depuis que ses liens avec un groupe religieux ont été mis en lumière dans les semaines qui ont suivi l’assassinat de l’ancien chef conservateur.

Alors que le monde se rassemble pour honorer Abe, le Japon est aux prises avec l’influence de l’église

Le suspect, Tetsuya Yamagami, a déclaré à la police qu’il voulait commettre l’assassinat parce que sa vie et sa famille avaient été ruinées à la suite des dons importants de sa mère à l’Église de l’Unification, avec laquelle Abe avait apparemment des liens étroits. L’église a confirmé que la mère de Yamagami était membre.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés lundi soir devant l’une des stations de métro les plus encombrées de Tokyo à Shinjuku pour protester contre les funérailles. Des manifestations sont attendues devant la Diète, l’assemblée nationale du Japon, pendant le service, qui débutera à 14 heures, heure locale, dans la salle Nippon Budokan de la capitale.

Les autorités japonaises ont renforcé les mesures de sécurité pour l’occasion, notamment à la lumière des manquements reconnus qui ont permis au tireur de s’approcher d’Abe et d’ouvrir le feu avec une arme artisanale lors d’un événement de campagne.

Environ 4 300 invités, dont environ 700 étrangers, devraient assister à la cérémonie à huis clos de mardi, selon Nikkei Asia. Les membres du public peuvent visiter un parc près du Budokan pour offrir des fleurs.

Avant les funérailles, Harris doit tenir des réunions bilatérales avec le Premier ministre sud-coréen Han Duck-Soo et le Premier ministre australien Anthony Albanese. Ses conseillers ont déclaré que les discussions porteront largement sur les questions économiques et de sécurité régionales, y compris les actions de la Chine dans le détroit de Taiwan et la coopération contre l’invasion russe de l’Ukraine.

Lundi, après son arrivée à Tokyo, Harris a rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida, lui a présenté ses condoléances pour la mort d’Abe et a souligné l’alliance américano-japonaise et le soutien américain à la vision d’Abe d’un “Indo-Pacifique libre et ouvert”.

À quelques semaines des élections américaines de mi-mandat, le président Biden et Harris avaient l’intention de limiter leurs déplacements aux États-Unis, vantant les victoires sous leur administration et faisant campagne et collectant des fonds pour les démocrates. Mais la Maison Blanche a changé ses plans après la mort d’Abe en juillet et de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne le 8 septembre.

Les chefs de la police japonaise démissionnent suite à des manquements à la sécurité dans l’assassinat d’Abe

“Comme vous l’avez dit, l’alliance entre le Japon et les États-Unis est la pierre angulaire de ce que nous pensons faire partie intégrante de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région indo-pacifique”, a déclaré Harris à Kishida lundi. “Et c’est quelque chose que nous avons priorisé parce que nous pensons également que c’est dans le meilleur intérêt du peuple américain en termes de sécurité et de prospérité – et nous pensons la même chose pour le peuple japonais.”