Le Japon offre aux familles des dizaines de milliers de dollars pour dire au revoir à Tokyo

Chaque week-end, l’aire de jeux du parc Setagaya de Tokyo déborde d’enfants et de parents essayant de leur donner de l’espace pour bouger.

L’espace est toujours limité dans cette ville notoirement surpeuplée, mais il est difficile pour beaucoup d’imaginer déménager dans une partie plus spacieuse du Japon.

Donner aux gens de l’argent pour abandonner Tokyo est l’une des façons dont le gouvernement japonais a tenté de résoudre le problème de la surpopulation dans la capitale et de la diminution de la population dans la majeure partie du reste du pays.

Les incitations passées destinées à inverser les tendances ont été inefficaces, il est donc prévu d’augmenter l’argent qu’il offre aux familles à 1 million de yens par enfant (environ 10 000 $ CAN) s’ils déménagent de la région de Tokyo vers presque n’importe où ailleurs au Japon pendant au moins cinq ans .

Les médias indiquent que la nouvelle subvention sera introduite en avril et s’ajoutera aux quelque 30 000 $ de paiements d’aide à la réinstallation déjà disponibles pour ceux qui démarrent une entreprise, obtiennent un emploi local ou travaillent à distance depuis une nouvelle communauté.

L’offre a attiré l’attention des parents de la cour de récréation comme Risa Kurokata. Mais elle dit que le programme n’est pas réalisable pour des familles comme la sienne.

Risa Kurokata joue avec sa fille de deux ans, Sara, dans un parc de Tokyo. Le gouvernement japonais augmente le montant d’argent qu’il offre pour attirer les familles dans les régions moins à la mode du pays alors que la capitale fait face à la surpopulation. (Chris Corday/CBC)

“Mon mari vient de l’extérieur de Tokyo, mais à cause de son travail, il est difficile de se déplacer”, a déclaré Kurokata, une employée de l’hôpital et mère d’un enfant en bas âge.

“Son quartier général est à Tokyo. Ce n’est pas réaliste pour nous de vivre en dehors de la ville.”

La crise démographique japonaise frappe plus durement en dehors de Tokyo

Faire sortir des familles de cette métropole tentaculaire s’est avéré être un défi de taille pour les gouvernements successifs.

Les Nations Unies classent la région de Tokyo comme la la plus grande agglomération urbaine du monde avec plus de 37 millions de personnes vivant dans la ville et trois préfectures environnantes.

Environ 30 % de la population japonaise vit dans le Région du Grand Tokyo . En comparaison, environ 15 % des Canadiens vivent dans la région du Grand Toronto.

La région du Grand Tokyo abrite plus de 37 millions de personnes. Le gouvernement japonais veut parvenir à un changement de population « net zéro » dans les quatre prochaines années. (Chris Corday/CBC)

Cette super-densité pose des problèmes importants, y compris l’impact potentiel d’un grand tremblement de terre qui devrait frapper Tokyo dans les trois prochaines décennies.

Mais un problème social épineux continue de secouer le reste du Japon – l’exode des jeunes des villes régionales et des zones rurales les moins “cool” du pays vers Tokyo, longtemps considérée comme le centre de l’univers des affaires, de la politique et de la culture japonaises.

Une crise démographique aggrave le problème.

La population globale du pays, l’une des plus âgées du monde, a enregistré son plus grand déclin naturel jamais enregistré en 2021, alors que le taux de natalité a atteint un niveau record et que l’immigration est restée strictement limitée.

Les villes et villages de la campagne japonaise vieillissent et se rétrécissent le plus rapidement, ce qui épuise leur assiette fiscale, ferme des écoles et laisse de nombreuses municipalités au bord de l’extinction.

La subvention à la migration n’est pas la “solution”

Le programme incitatif a débuté en 2019 et offrait initialement aux familles du Grand Tokyo environ 3 000 dollars par enfant pour déménager dans l’une des quelque 1 300 municipalités participantes, qui doivent payer la moitié du coût, selon Kyodo News.

Il a eu un effet limité, 2 381 personnes ayant profité de la subvention en 2021.

Des analystes comme Keisuke Kondo pensent que l’offre ne conduira pas à elle seule à un changement plus large.

“Une subvention à la migration ne devrait pas être la principale politique de revitalisation régionale ou une solution au déclin de la population”, a déclaré Kondo, chercheur principal à l’Institut de recherche sur l’économie, le commerce et l’industrie, qui a évalué le programme d’incitation.

La ville de Tochigi, à environ 100 kilomètres au nord de Tokyo, célèbre un festival d’automne. Le Japon compte des dizaines de villes régionales avec une population de plus de 100 000 habitants et au moins 12 avec plus d’un million d’habitants. (Chris Corday/CBC)

Kondo affirme que la structure de l’emploi traditionnellement rigide du Japon, qui oblige les gens à se déplacer dans des trains bondés vers et depuis les bureaux de Tokyo, est un facteur limitant majeur.

“Si les entreprises proposent un nouveau système flexible [e.g. allowing more people to do remote work]les travailleurs réagiront et décideront de quitter Tokyo », a déclaré Kondo.

Il pense que la subvention accrue pourrait attirer certaines familles dont les parents peuvent travailler à domicile et souhaitent déménager dans une nouvelle ville avec un coût de la vie inférieur ou un accès plus facile aux parcs et à la nature.

Les emplois sont essentiels, selon un expert du dépeuplement

L’objectif actuel du gouvernement semble être une goutte d’eau dans le grand schéma des choses : il veut que 10 000 personnes par an prennent l’argent et quittent la région de Tokyo.

L’anthropologue John Mock pense que la subvention a de “bonnes intentions”, mais il dit que l’impact du déplacement de quelques milliers de familles hors d’une zone urbaine avec des dizaines de millions d’habitants n’est pas une solution prudente.

Mock pense que le gouvernement a “mis la charrue avant les boeufs” avec l’incitation, qui, selon lui, est une somme d’argent insuffisante compte tenu du coût d’un déménagement avec une famille et de la difficulté de gagner sa vie dans les régions rurales du Japon, où les revenus sont plus faibles et l’emploi est plus difficile à trouver.

Le nombre de personnes vivant dans des zones régionales, comme la préfecture de Tochigi, diminue depuis des années. (Chris Corday/CBC)

“Si [governments] voulait réellement aller après cela, il me semble que vous devriez faire des choses très sérieuses, par exemple, la garde d’enfants, le développement urbain, trouver des emplois », a déclaré Mock, professeur auxiliaire à la Temple University Japan qui a écrit sur dépeuplement au cours de ses 35 années dans le pays.

“Les familles vont déménager si elles peuvent trouver un emploi”, a-t-il déclaré.

Petits signes de changement

Même sans la subvention accrue, certains groupes disent avoir vu de petits signes d’élan.

L’organisation à but non lucratif Hometown Relocation Support Centre, qui relie les citadins aux gouvernements locaux, a reçu un nombre record de 52 312 demandes en 2022.

“Au cours des 10 dernières années, la majorité des personnes qui veulent quitter Tokyo ont entre 20 et 40 ans”, a déclaré Hiroshi Takahashi, président du groupe. “Vivre à Tokyo et travailler pour une grande entreprise n’est plus le rêve de tout le monde.”

La tendance se reflète également dans les données gouvernementales de 2020 et 2021, qui ont révélé que pour la première fois, moins de personnes ont emménagé à Tokyo qu’elles n’en sont sorties.

Certains experts l’attribuent à une augmentation du travail à distance pendant la pandémie.

Un certain nombre de groupes sont impliqués dans la promotion de la migration hors de Tokyo, y compris l’organisation à but non lucratif Hometown Return Support Centre, qui conseille les citadins qui souhaitent quitter la ville. (Centre d’aide au retour de la ville natale)

D’autres le voient comme faisant partie d’un changement global, alors que les gens réévaluent les avantages potentiels de vivre dans des communautés plus petites, comme des logements moins chers et un rythme de vie plus lent.

“Je pense que c’est une sorte de reflet de l’évolution des valeurs”, a déclaré Susanne Klien, ethnographe et professeure associée à l’Université d’Hokkaido, qui a interviewé 118 personnes pour son livre. Migrants urbains dans le Japon rural.

Klien est optimiste sur le fait que la campagne japonaise deviendra un “terrain d’expérimentation pour les personnes” qui choisissent de déménager, car le coût de la vie plus bas peut “leur donner une chance de faire ce qu’ils aimeraient essayer”, en particulier avec moins d’emplois à vie disponibles dans Japon.

“Il y a beaucoup d’espace dans les zones rurales, et beaucoup de temps parce que vous n’avez pas à travailler autant”, a déclaré Klien, qui ne s’attend pas à voir une explosion de citadins abandonner Tokyo, mais plutôt un départ lent.