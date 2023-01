Le Japon offre aux familles 1 million de yens par enfant pour quitter Tokyo vers les zones rurales

Le gouvernement japonais augmente considérablement le montant d’argent qu’il offre aux familles pour quitter la métropole animée et déménager dans les zones rurales qui connaissent un déclin démographique.

L’incitation qui débutera en avril fournira aux familles 1 million de yens, 7 500 dollars, par enfant, pour quitter Tokyo et s’installer dans des zones rurales qui ont subi un déclin démographique, Le Gardien a rapporté .

Les frais de réinstallation précédents étaient de 300 000 yens par enfant et la nouvelle incitation intervient alors que les législateurs tentent d’encourager les jeunes à déménager dans les villes rurales pour contrer l’afflux de jeunes dans les grandes villes comme Tokyo et Osaka.

Les familles, qui ont déjà droit à jusqu’à 3 millions de yens d’aide supplémentaire de la part du gouvernement, seront éligibles au programme si elles vivent dans les 23 quartiers “essentiels” de Tokyo ainsi que dans les quartiers de banlieue voisins de Saitama, Chiba et Kanagawa.

Le programme est structuré pour empêcher les familles de prendre l’argent et de retourner rapidement dans la capitale. Les familles doivent vivre dans leur nouvelle maison pendant au moins cinq ans avec au moins un membre de la famille et doivent soit trouver un emploi, soit ouvrir une nouvelle entreprise.

Si ces exigences ne sont pas remplies, l’argent doit être retourné au gouvernement.

La population de Tokyo a chuté pour la première fois en 2022, ce que certains attribuent à la pandémie de coronavirus, mais les législateurs pensent que la plus grande ville du monde de 35 millions d’habitants continuera de lutter contre la surpopulation.

L’initiative a été lancée il y a trois ans et a du mal à gagner du terrain. Environ 1 200 familles ont profité du programme en 2021, lorsque le travail à distance est devenu plus courant, contre 71 familles en 2019 et 290 en 2020.

Le gouvernement espère que 10 000 personnes auront déménagé de Tokyo vers les zones rurales d’ici 2027.

Les villes et villages ruraux se sont présentés comme des zones propices aux familles avec des emplacements charmants, un accès facile aux services de garde d’enfants et la disponibilité de jeunes hommes alors que le pays continue d’assister à une baisse des taux de natalité et à une économie en difficulté.

Le nombre de naissances au Japon s’élevait à 811 604 en 2021, soit le plus bas enregistré depuis le début du suivi de la statistique en 1899. Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus s’élève à 90 500 contre seulement 153 en 1963.