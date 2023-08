Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a réaffirmé l’engagement anti-guerre de la nation lors d’une cérémonie commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Kishida a fait ces remarques dans un discours prononcé lors de la cérémonie commémorative nationale japonaise pour les morts à la guerre, organisée mardi à Tokyo.

« Plus de 3 millions de nos compatriotes ont perdu la vie pendant la guerre. Certains sont tombés sur les champs de bataille en s’inquiétant de l’avenir de leur patrie et en souhaitant le bonheur de leurs familles. D’autres ont péri dans des pays étrangers éloignés après la guerre », a déclaré Kishida dans l’adresse.

« Et beaucoup ont été victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, des raids aériens sur de nombreuses villes et des batailles terrestres à Okinawa, entre autres. Ici, devant les âmes de tous ceux qui ont perdu la vie, j’offre mes prières les plus sincères pour leur repos », poursuit-il.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont élaboré une nouvelle constitution pour le Japon qui a perdu son droit de déclarer la guerre. Depuis lors, le Japon n’a conservé qu’une petite « Force d’autodéfense » et a plaidé de manière proactive pour la paix.

« Nous ne devons plus jamais répéter les ravages de la guerre. Nous resterons attachés à cet engagement résolu. Dans ce monde où les conflits n’ont pas encore cessé, sous la bannière de la « contribution proactive à la paix », le Japon est déterminé à s’associer à la communauté internationale et faire tout son possible pour résoudre les différents défis auxquels le monde est confronté », a déclaré Kishida.

Le Premier ministre a été un fervent partisan de la remilitarisation du Japon afin d’assurer la sécurité nationale au milieu d’une diplomatie de plus en plus instable dans le Pacifique et à l’étranger.

« Nous façonnerons l’avenir de notre nation pour le bien des générations présentes et des générations futures », a-t-il conclu dans son discours de mardi. « Depuis la fin de la guerre, le Japon a constamment suivi le chemin d’une nation éprise de paix. En prenant profondément les leçons de l’histoire dans nos cœurs, nous avons fait tous les efforts possibles pour la paix et la prospérité mondiales. »

L’empereur Naruhito, chef de l’État et symbole vivant du peuple japonais, a présidé l’événement, exprimant de « profonds remords » pour le rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

Le discours de Kishida était étonnamment similaire aux discours prononcés par les premiers ministres dans un passé récent, empruntant fortement à ses propres discours précédents.

Le même jour, le ministre de la Sécurité économique Sanae Takaichi, l’ancien ministre de l’Environnement Shinjiro Koizumi et l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie Koichi Hagiuda ont rendu hommage au sanctuaire Yasukuni voisin.

Le sanctuaire est dédié aux morts à la guerre du pays, y compris des milliers de criminels de guerre, et s’est avéré controversé avec des groupes anti-militaires progressistes à l’intérieur et à l’extérieur du Japon.

L’horrible atrocité humaine de La Seconde Guerre mondiale a officiellement pris fin à bord de l’USS Missouri dans la baie de Tokyo après que le Japon a officiellement signé des documents le 2 septembre 1945.

La cérémonie n’a duré que 23 minutes.

Pourtant, il a mis fin à plus d’une décennie de conflits mondiaux dévastateurs qui ont tué 60 millions de personnes ou plus en Asie, en Europe et en Afrique, et dans d’autres batailles menées sur terre, dans les airs et sur mer dans le monde entier.

