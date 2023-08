Le Japon n’aura peur de personne à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA après sa victoire contre l’Espagne

Le Japon aurait pu être pardonné s’il avait choisi de se contenter d’un match nul contre l’Espagne lors de son dernier match du Groupe C à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Non seulement leur place dans les huitièmes de finale était déjà assurée avant le match de lundi au stade régional de Wellington, terminer deuxième du groupe – ce qui aurait été leur sort tant qu’ils n’avaient pas battu les Espagnols – leur aurait sans doute donné un moyen plus facile huitième de finale contre la Suisse, par opposition à une rencontre avec une équipe norvégienne qui semble se réveiller de son sommeil initial.

Mais Nadeshiko ne sont pas là pour inventer des chiffres et se contenter simplement de sortir de la phase de groupes.

Ils ont montré tout autant en produisant un spectacle scintillant qui a laissé l’Espagne absolument stupéfaite, remportant une victoire catégorique 4-0 pour sceller la première place avec un record en phase de groupes de trois victoires, 11 buts marqués et aucun encaissé.

Dans un début de compétition électrique – et impitoyablement économique –, les trois premières touches de balle du Japon dans la surface adverse lui ont permis d’établir une avance de trois buts après 40 minutes.

Bien que l’Espagne ait dominé la possession, les Japonais se sont révélés imparables en contre-attaque avec deux finitions cliniques de Hinata Miyazawa prenant en sandwich un effort dévié de Riko Ueki – qui méritait pleinement une touche de fortune en trouvant le fond du filet pour son effort inlassable menant la ligne. tout seul.

Bien que l’Espagne soit également déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant le match, elle a tout de même aligné un formidable onze de départ avec deux fois vainqueur du Ballon d’Or Féminin. Alexia Putellasrecordman Jennifer Hermoso et star de Barcelone Aïtana Bonmati.

Comme le Japon, La Roja étaient là pour gagner. Pourtant, malgré toute la qualité dans leurs rangs et la possession dont ils jouissaient, ils ne pouvaient tout simplement pas trouver un moyen de briser leurs adversaires bien organisés et disciplinés, qui ont ensuite couronné une superbe victoire à huit minutes de la fin grâce à une frappe du remplaçant. Mina Tanaka.

L’entraîneur japonais Futoshi Ikeda a maintenant un mal de tête de sélection bienvenu avant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA après que Riko Ueki est entré dans l’équipe pour le fer de lance habituel Mina Tanaka et a admirablement mené la ligne lors d’une victoire 4-0 sur l’Espagne. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Gardez à l’esprit qu’il s’agissait d’une équipe espagnole qui a non seulement gardé des draps propres lors de ses deux précédentes sorties à la Coupe du monde féminine contre le Costa Rica et la Zambie, mais qui a également effectué toute sa campagne de qualification sans encaisser une seule fois tout en marquant un nombre stupéfiant de 53 fois.

Lundi, leur défense a été complètement exposée non pas une ou deux mais quatre fois par une équipe japonaise qui a simplement été clinique tout au long du tournoi.

À première vue, il peut être facile de considérer une victoire obtenue lors de la contre-attaque comme un smash-and-grab, mais pas avec la manière Nadeshiko l’a fait méthodiquement avec intention – et le mérite revient à l’entraîneur Futoshi Ikeda.

Ce n’est un secret pour personne que le Japon aime avoir sa juste part du ballon, mais quand cela allait toujours être une question difficile face aux Espagnols, dont les manières avides de possession font partie de leur ADN, Ikeda était assez avisé pour opter pour une approche différente.

Ce qui est généralement une approche aventureuse en 3-4-2-1 est passé de manière transparente à un 5-4-1 plus stable avec les ailiers descendant plus profondément, tandis que les deux milieux de terrain offensifs qui jouent généralement au centre derrière l’attaquant principal se sont élargis pour créer deux barrières plates. qui repousse continuellement La Roja.

Maintenant qu’ils savent que c’est la Norvège qu’ils affronteront en huitièmes de finale, il sera intéressant de voir si le Japon adopte une approche similaire contre les géants endormis du tournoi, qui n’ont pas réussi à marquer lors de leurs deux premiers matchs mais ont ensuite pris vie le Dimanche, une défaite 6-0 des Philippines a scellé leur progression.

Le Japon se dirige vers les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA avec un record parfait de trois victoires en phase de groupes, après avoir marqué 11 buts alors que sa défense – dirigée avec autorité par la capitaine Saki Kumagai – n’a pas encore encaissé. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Même s’il s’agit d’une configuration légèrement plus conservatrice pour laquelle Ikeda opte contre les Norvégiens, les Japonais ont montré que cela ne les empêchera pas d’afficher leur propre intention d’attaque.

Et dans ce qui ressemble maintenant de plus en plus à un embarras de richesses à la disposition du Japon, surtout compte tenu de l’attention portée à l’exclusion de l’attaquant vedette d’Ikeda avant le tournoi. Mana Iwabuchiil reste à voir quel est désormais son alignement le plus fort.

Ueki a produit une démonstration indomptable en tant que point central de l’attaque du Japon – et premier point de la presse de l’opposition – contre les Espagnols, mais ce travail est généralement effectué admirablement par Tanaka, qui a également eu un impact en marquant après son arrivée.

De manière impressionnante, la performance électrisante du Japon en première mi-temps a également été réalisée sans Yui Hasegawa — leur pivot régulier du milieu de terrain — tandis que les goûts de Aoba Fujino et Hina Sugita devraient également revendiquer une place dans le onze de départ même s’ils ont commencé sur le banc lundi.

La profondeur à la disposition d’Ikeda est de bon augure pour le Japon, qui apparaît désormais comme de véritables prétendants au tournoi.

Leur affrontement contre l’Espagne était leur plus grand test à ce jour, et ils l’ont réussi avec brio.

Au lieu de cela, il est probable que beaucoup les considéreront désormais comme un obstacle à eux seuls – à commencer par la Norvège en huitièmes de finale.