Le Japon met en garde contre la montée des tensions mondiales et les relations d’armement entre la Russie et la Chine

TOKYO (AP) – Le Japon a mis en garde contre l’escalade des menaces à la sécurité nationale découlant de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et des tensions entre la Chine et Taïwan dans un document de défense annuel publié vendredi, alors que le Japon tente de renforcer sa capacité et ses dépenses militaires.

Le livre blanc annuel sur la défense, approuvé par le cabinet du Premier ministre Fumio Kishida vendredi, souligne la nécessité pour le renforcement militaire du Japon de répondre aux problèmes de sécurité et cherche à obtenir le soutien du public pour une armée plus forte et un budget accru, que le parti au pouvoir de Kishida vise à doubler à venir années.

Le rapport intervient des mois avant une révision de la stratégie de sécurité nationale du Japon qui devrait inclure une capacité de frappe préventive, qui, selon les critiques, irait au-delà des limites de la constitution pacifiste du Japon.

La Chine, la Russie et la Corée du Nord sont en tête des préoccupations du Japon en matière de sécurité dans le rapport de 500 pages. Le ministre de la Défense Nobuo Kishi, dans une déclaration dans le rapport, a déclaré que la région indo-pacifique est « au centre » de la concurrence stratégique internationale.

Le rapport qualifie la guerre de la Russie contre l’Ukraine de “violation grave du droit international” et soulève “des inquiétudes quant au fait que les effets de tels changements unilatéraux au statu quo par la force pourraient s’étendre à la région indo-pacifique”.

La concurrence stratégique entre les États s’est intensifiée au milieu d’un équilibre mondial des pouvoirs changeant et est “encore compliquée par des facteurs tels que le renforcement militaire large et rapide de la Chine”, indique le rapport.

Le journal a doublé son contenu sur Taïwan par rapport à une édition précédente l’année dernière. Cela a soulevé des inquiétudes quant à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et son impact sur l’Asie, créant peut-être un précédent pour ce qui pourrait se passer entre la Chine et Taïwan.

Le rapport fait état de tensions croissantes entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan, alors que les États-Unis continuent d’envoyer des navires de guerre dans le détroit de Taïwan et de vendre des armes à Taipei, tandis que les avions de combat chinois pénètrent de plus en plus dans l’espace aérien taïwanais.

La Chine revendique Taiwan autonome comme son propre territoire à annexer par la force si nécessaire.

Tokyo est également préoccupé par les tentatives unilatérales « incessantes » de la Chine de changer le statu quo « par la coercition » près de l’île de la mer de Chine orientale sous contrôle japonais qu’elle appelle Senkaku, que Pékin revendique et appelle également Diaoyu.

La Chine vise à construire une “armée de classe mondiale” et a accéléré la fusion des ressources militaires et civiles, selon le rapport.

Dans un nouveau chapitre consacré à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, le rapport indique que l’isolement international de la Russie et la fatigue de la guerre pourraient accroître l’importance de la coopération politique et militaire de Moscou avec la Chine.

Le rapport indique que la coopération militaire entre les deux pays doit être étroitement surveillée car elle pourrait avoir un “impact direct” sur la sécurité du Japon.

La Chine et la Russie intensifient leurs opérations et exercices conjoints impliquant leurs navires de guerre et leurs avions militaires autour du Japon, tandis que Pékin menace d’utiliser la force sur Taïwan et d’aggraver les tensions régionales, a déclaré Kishi.

Le rapport intervient alors que le gouvernement de Kishida s’engage à renforcer la capacité militaire et le budget du Japon dans le cadre d’une stratégie de sécurité nationale révisée et de directives de défense de base qui devraient être publiées plus tard cette année.

Le Parti libéral démocrate au pouvoir à Kishida a appelé à doubler les dépenses militaires du Japon à 2 % de son PIB, conformément à la norme de l’OTAN, à environ 10 000 milliards de yens (72,6 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années.

De récentes enquêtes médiatiques ont montré que la majorité du public japonais soutenait l’augmentation des dépenses de défense et la dissuasion, y compris la possession d’une capacité de frappe préventive.

Mari Yamaguchi, Associated Press