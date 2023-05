Le Japon met en garde contre des « mesures destructrices »

Tokyo ordonnera l’abattage d’une roquette nord-coréenne si son territoire est menacé, a annoncé lundi le ministère de la Défense du pays.

Alors que la Corée du Nord se prépare à lancer un satellite espion militaire dans les prochaines semaines, le ministère japonais de la Défense a averti lundi qu’il faudrait « mesures destructrices » contre tout projectile menaçant son territoire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a dévoilé le premier satellite de reconnaissance du pays au début du mois et a informé lundi les garde-côtes japonais qu’il lancerait le vaisseau spatial au-dessus de la mer de Chine orientale.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère japonais de la Défense a déclaré que les unités de défense aérienne avaient été autorisées à « prendre des mesures destructrices contre les missiles balistiques et autres dont il est confirmé qu’ils atterrissent sur notre territoire. » Selon le communiqué, les unités japonaises utiliseront des missiles américains SM-3 ou Patriot pour abattre la fusée nord-coréenne si nécessaire.

Le Japon dispose actuellement d’un destroyer transportant des intercepteurs SM-3 stationnés en mer de Chine orientale et de batteries Patriot sur les îles d’Okinawa. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré aux journalistes que la fusée passera probablement au-dessus de ces îles après son lancement, comme ce fut le cas lorsque la Corée du Nord a envoyé un satellite d’observation de la Terre dans l’espace en 2016.

Les responsables japonais, sud-coréens et américains ont tous exigé que Kim annule le lancement, arguant qu’il enfreignait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur le programme de missiles de Pyongyang. En raison du haut niveau de technologie partagé par les lanceurs spatiaux et les missiles balistiques, les résolutions s’appliquent aux deux.

Il est peu probable que Kim prête attention aux avertissements, ayant décrit le lancement comme « La priorité absolue du gouvernement est de renforcer nos capacités de défense nationale. Pyongyang insiste sur le fait que les satellites de reconnaissance, les missiles balistiques et les armes nucléaires sont tous nécessaires pour protéger la Corée du Nord d’une posture militaire américaine agressive à sa frontière.

Les forces américaines et sud-coréennes ont effectué divers exercices d’entraînement au cours des derniers mois, y compris leurs plus grands exercices de tir réel la semaine dernière simulant un « attaque à grande échelle » par les forces de Kim. La Corée du Nord prétend que ces exercices – que les États-Unis et la Corée du Sud qualifient de défensifs – sont des répétitions pour une invasion, et répond généralement par des lancements de missiles ou des exercices d’artillerie.

La Corée du Nord a testé plus de 100 missiles depuis le début de 2022 et a testé son premier missile balistique intercontinental à combustible solide et son premier drone d’attaque sous-marin à capacité nucléaire en avril. Des responsables à Washington et à Séoul ont affirmé depuis l’année dernière que Pyongyang se préparait à son septième essai souterrain d’arme nucléaire.