Le Japon lèvera partiellement l’état d’urgence du coronavirus à Tokyo un mois avant les Jeux olympiques

Le Premier ministre a confirmé jeudi que l’état d’urgence dans neuf préfectures, dont Tokyo, devait expirer le 20 juin, juste un mois avant le coup d’envoi des Jeux olympiques difficiles le 23 juillet.

« Le nombre d’infections à l’échelle nationale est en baisse depuis la mi-mai et la situation en termes de lits d’hôpitaux s’améliore régulièrement », a déclaré Suga. « En revanche, dans certaines régions, il y a des signes que la baisse du nombre d’infections ralentit. »

Ainsi à Tokyo, ainsi que dans six autres préfectures, l’état d’urgence général sera remplacé par « quasi-urgence » les mesures. Les restrictions de niveau inférieur resteront en place jusqu’au 11 juillet. Les nouvelles règles assoupliront légèrement les restrictions sur l’alcool, par exemple, autorisant les ventes jusqu’à 19 heures, mais les restaurants et les bars devront toujours fermer à 20 heures.

L’état d’urgence actuel limite également strictement le nombre de spectateurs lors des événements de masse, n’autorisant que 5 000 personnes ou 50% de la capacité d’un site, selon la plus petite des deux, à y assister. Mercredi, la limite a été portée à 10 000 pour les zones ne faisant l’objet d’aucune restriction, ce qui devrait rester en place pour les prochains Jeux.

Le sort des Jeux olympiques reste cependant incertain, l’autorité sanitaire du pays devant émettre vendredi son avis final sur la question. Selon les médias locaux, un rapport qui sera soumis au gouvernement et aux organisateurs des Jeux olympiques par des experts indépendants suggère que la tenue de l’événement sportif sans spectateurs en direct est l’approche la moins risquée. Cependant, le gouvernement devrait toujours autoriser les spectateurs en direct à y assister.

Il est toujours possible que les Jeux soient finalement reportés ou annulés – même s’ils commencent comme prévu – si la situation des coronavirus devenait incontrôlable, a déclaré le ministre de l’Economie Yasutoshi Nishimura. Le Comité international olympique (CIO) aura le dernier mot sur cette question, a-t-il ajouté.

« Notre priorité absolue est de protéger la vie et la santé. Nous ferons tout notre possible pour contrôler les infections et sécuriser les lits d’hôpitaux », déclara Nishimura.

Les malheureux Jeux de Tokyo devaient initialement avoir lieu l’été dernier, mais ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus toujours en cours. La population japonaise s’est montrée extrêmement méfiante à l’égard de l’événement à venir, plusieurs sondages indiquant que jusqu’à 80% des résidents du pays soutiennent l’idée de reporter davantage les Jeux ou de les annuler complètement. On craint que les Jeux olympiques ne deviennent un événement à grande diffusion qui pourrait plonger le Japon dans une nouvelle vague massive de coronavirus. Jusqu’à présent, le pays a enregistré quelque 780 000 cas de maladie et plus de 14 000 personnes y ont succombé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !