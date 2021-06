Le Japon lève l’urgence du coronavirus un mois avant les Jeux olympiques de Tokyo

Le Japon prévoit de lever l’urgence virale de Tokyo le 20 juin, un mois avant le Jeux olympiques, a annoncé le gouvernement jeudi alors que les rapports indiquaient que seulement 10 000 spectateurs seraient autorisés aux événements des Jeux.

Tokyo et plusieurs autres parties du pays sont en situation d’urgence virale depuis le 25 avril, la mesure forçant la fermeture anticipée des bars et des restaurants et leur interdisant de vendre de l’alcool.

Il doit expirer le 20 juin et le ministre supervisant la réponse du Japon au coronavirus a déclaré que le gouvernement chercherait à déplacer Tokyo et neuf autres régions vers des restrictions plus souples.

« Nous aimerions consulter aujourd’hui (avec des experts médicaux) pour placer 10 préfectures… sous mesures de quasi-urgence », a déclaré Yasutoshi Nishimura au début d’une réunion avec les conseillers.

Les restrictions plus souples demanderaient aux restaurants et aux bars de fermer à 20 heures, mais leur permettraient de servir de l’alcool jusqu’à 19 heures, levant l’interdiction actuelle de vente.

L’urgence virale ne sera pas levée à Okinawa, qui a demandé qu’elle reste en place plusieurs semaines.

Une annonce officielle sur le déménagement est attendue plus tard jeudi, le Premier ministre Yoshihide Suga devrait donner une conférence de presse dans la soirée.

Les mesures plus souples devraient fixer un plafond de 10 000 spectateurs ou de 50 % de la capacité des sites pour les grands événements, selon le plus petit des deux.

Les médias locaux ont rapporté mercredi soir que olympique les organisateurs utiliseront probablement ce plafond de 10 000 pour les Jeux reportés en cas de pandémie qui s’ouvriront à Tokyo le 23 juillet.

Les fans étrangers ont déjà été bannis des Jeux pour la toute première fois, et une décision concernant les spectateurs nationaux est attendue dans les prochains jours.

Un rapport attendu prochainement de certains des meilleurs conseillers médicaux du gouvernement japonais soutiendra que la tenue des Jeux sans fans serait la plus sûre, et appellera à des règles supplémentaires si les spectateurs sont autorisés, selon le diffuseur national NHK.

À un peu plus d’un mois de l’ouverture des Jeux, les organisateurs tentent de renforcer la confiance que le plus grand événement international depuis le début de la pandémie sera sans danger pour les participants et le public.

Les livres de règles sur les virus récemment mis à jour et publiés cette semaine avertissent les athlètes qu’ils pourraient être expulsés des Jeux s’ils enfreignent des exigences telles que le port de masques et les tests quotidiens.

Les organisateurs disent que plus de 80% des athlètes seront vaccinés et qu’il leur sera interdit d’interagir avec le public japonais.

Des sondages récents ont suggéré un léger changement dans l’opposition du public à la tenue des Jeux, avec plus maintenant en faveur de sa poursuite que de son annulation.

Les enquêtes précédentes qui proposaient le report comme option avaient tendance à montrer que la plupart des Japonais préféraient soit un autre report, soit une annulation.

