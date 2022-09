Le Japon, les États-Unis et les Philippines renforcent leurs liens de sécurité maritime

TOKYO (AP) – Un diplomate américain à Tokyo a critiqué mardi les «actions maritimes de plus en plus hostiles» de la Chine comme une menace pour la sécurité des voies navigables dans l’Indo-Pacifique riche en ressources, alors que les États-Unis cherchent à renforcer la coopération en matière de sécurité avec leurs alliés, le Japon et Les Philippines.

Le chef de mission adjoint américain Raymond Greene a déclaré que le mépris du droit international et les actions brutales de Pékin visaient à accroître son contrôle sur la région. “Plus précisément, les actions maritimes de plus en plus hostiles de la République populaire de Chine menacent la sécurité de nos voies navigables”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant une réunion de responsables des trois pays.

“Aucune nation ne devrait être en mesure de dominer les eaux indo-pacifiques par la coercition et l’intimidation pure et simple”, a-t-il déclaré. “La force ne fait pas le bien et nous n’hésitons pas à dénoncer les actions provocatrices de Pékin.”

Il a déclaré que les actions de la Chine comprenaient une militarisation des mers de Chine orientale et méridionale, le harcèlement des navires de pêche étrangers et autres, et l’épuisement des ressources maritimes et de l’environnement.

La Chine se classe au deuxième rang des dépenses militaires après les États-Unis et modernise rapidement ses forces. Il dit que son armée est purement pour la défense et pour protéger ses droits souverains.

Le Japon considère la Chine comme une menace pour la sécurité régionale et s’inquiète des tensions croissantes autour de Taïwan, que Pékin revendique comme son territoire. Tokyo est également préoccupé par le renforcement de la coopération entre la Chine et la Russie et leurs activités militaires conjointes autour du Japon, y compris des exercices de tir conjoints au large du nord du Japon au cours du week-end.

Le vice-ministre japonais de la Défense, Kimi Onoda, également présent à la conférence de presse, a déclaré que le Japon et les Philippines étaient des nations maritimes partageant des défis en matière de sécurité, notamment des tentatives d’autres nations pour modifier à elles seules le statu quo dans les mers de Chine méridionale et orientale.

Robespierre L. Bolivar, chargé d’affaires à l’ambassade des Philippines, a déclaré que la promotion de la coopération entre les trois pays est importante pour aider à protéger les intérêts maritimes des Philippines.

Environ 20 responsables et experts de la sécurité maritime des trois pays doivent discuter de la coopération en matière de sécurité maritime lors de la session de deux jours.

___

L’écrivain AP Mari Yamaguchi a contribué à ce rapport.

Haruka Nuga, L’Associated Press