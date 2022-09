Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud réaffirment leur réponse conjointe à la menace nord-coréenne

TOKYO (AP) – Des diplomates des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont réaffirmé mercredi leur engagement à travailler ensemble en réponse à toute menace de la Corée du Nord, y compris un éventuel nouvel essai nucléaire.

Les trois hauts diplomates en charge des affaires nord-coréennes ont également souligné leurs efforts pour renforcer leur partenariat de sécurité. Le Japon et la Corée du Sud reconnaissent leur besoin d’améliorer la coopération bilatérale et trilatérale. Les relations entre le Japon et la Corée du Sud ont été gravement endommagées par des différends historiques sur la colonisation japonaise de la péninsule coréenne.

Takehiro Funakoshi, directeur général du Bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères, a déclaré que la coopération trilatérale se concentrait sur la Corée du Nord et son développement accéléré du nucléaire et des missiles.

Funakoshi a déclaré que lui et ses homologues américains et sud-coréens, Sung Kim et Kim Gunn, devaient discuter des réponses de leurs pays à la Corée du Nord alors qu’ils travaillent ensemble pour renforcer la dissuasion régionale au milieu “d’une possibilité imminente de nouvelles provocations, y compris un autre essai nucléaire”.

La Corée du Nord a effectué un dernier essai nucléaire, son sixième, en 2017, et les experts ont noté des signes de préparation pour un autre essai.

Funakoshi a également salué les exercices de défense antimissile organisés par les trois pays au large des côtes d’Hawaï le mois dernier.

Sung Kim, l’envoyé spécial américain pour la Corée du Nord, a déclaré que les trois pays étaient prêts à “toutes les éventualités… en répondant aux provocations (de la Corée du Nord)” et à protéger leurs alliés dans la région.

Leur objectif de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne n’a pas changé, a déclaré Sung Kim. “Nous restons déterminés à rechercher le dialogue avec (la Corée du Nord) et sommes prêts à nous rencontrer sans conditions préalables”, a-t-il déclaré.

Kim Gunn, représentant spécial de la Corée du Sud pour les affaires de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, a appelé à davantage d’efforts pour assurer la pleine application des sanctions contre la Corée du Nord en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

___

Les vidéojournalistes de l’AP Chisato Tanaka et Haruka Nuga ont contribué à ce reportage.

Mari Yamaguchi, Associated Press