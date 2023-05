Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud négocient le partage des données de missiles nord-coréens

Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud négocient un accord sur le partage de données en temps réel sur les lancements de missiles nord-coréens, alors que la coopération entre les trois pays devient de plus en plus importante face aux menaces nucléaires et de missiles croissantes du Nord, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement japonais.

Le secrétaire en chef du cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’accord, mais « je comprends que les autorités de la défense procèdent vigoureusement à la mise en place d’un accord ».

« L’environnement sécuritaire entourant le Japon et la Corée du Sud devient de plus en plus sévère et complexe, et la coordination entre les deux pays ainsi que trilatéralement avec les Etats-Unis est devenue de plus en plus importante », a déclaré Matsuno.

Le Japon et la Corée du Sud sont tous deux des alliés clés des États-Unis et leur coopération est essentielle à la stratégie de sécurité de Washington dans l’Indo-Pacifique alors que les tensions augmentent avec la Chine, la Corée du Nord et la Russie.

Le Japon et la Corée du Sud ont été liés séparément aux données des systèmes radar américains, mais pas directement l’un à l’autre en raison de relations difficiles tendues par des différends au cours de l’histoire, plus récemment à propos de décisions de justice sud-coréennes en 2018 ordonnant aux entreprises japonaises d’indemniser les travailleurs coréens pour les abus en temps de guerre, y compris travail forcé. Les dirigeants des trois pays ont convenu en novembre dernier d’accélérer le partage d’informations sur les lancements de missiles balistiques nord-coréens.

Le journal japonais Yomiuri a rapporté plus tôt mardi que le Japon et la Corée du Sud étaient sur le point de s’entendre sur la connexion de leurs radars via un système américain pour partager en temps réel les informations d’avertissement de missiles nord-coréens, ce qui contribuerait à renforcer les capacités de défense antimissile japonaises.

Le Yomiuri a déclaré que les trois pays devraient parvenir à un accord début juin en marge du Dialogue Shangri-La, une conférence annuelle des ministres de la Défense qui se tient à Singapour. Les ministres de la Défense japonais et sud-coréen tiendront des pourparlers bilatéraux lors de la conférence, a indiqué le Yomiuri.

Les liens entre le Japon et la Corée du Sud se sont rapidement dégelés ces derniers mois, en grande partie en raison de leur sentiment d’urgence partagé face à l’escalade des menaces à la sécurité régionale.

Le gouvernement conservateur du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a annoncé en mars un plan controversé au niveau national visant à utiliser les fonds des entreprises locales pour indemniser les victimes coréennes du travail forcé sans exiger de contributions du Japon. Yoon s’est ensuite rendu à Tokyo et a convenu avec le Premier ministre Fumio Kishida de surmonter leurs différends sur l’histoire pour faire face à des préoccupations plus urgentes, provoquant une reprise des pourparlers sur la défense, le commerce et autres.

Kishida s’est rendu à Séoul cette semaine, où il a évité de présenter de nouvelles excuses directes pour la colonisation japonaise de la péninsule coréenne de 1910 à 1945, mais a sympathisé avec les victimes coréennes pour leurs épreuves dans un effort apparent pour maintenir l’élan d’amélioration des relations.

Kishida a déclaré que lui et Yoon rendraient hommage à un mémorial pour les victimes de la bombe atomique coréenne à Hiroshima lors du sommet de ce mois-ci du Groupe des sept principales nations industrialisées, où Yoon a été invité en tant qu’invité. Tokyo autorisera des experts sud-coréens à inspecter les préparatifs de la centrale nucléaire de Fukushima détruite par le tsunami pour le rejet d’eaux usées traitées mais encore légèrement radioactives, ce à quoi de nombreux Coréens s’opposent, a déclaré Kishida.