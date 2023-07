Le Japon lance l’indice de référence des actions Prime 150 pour aider les investisseurs à identifier la valeur

« L’augmentation de la valeur des sociétés cotées est essentielle pour l’expansion et la revitalisation du marché », a déclaré lundi à CNBC Takahiro Miura, directeur de l’innovation et de la recherche sur les marchés du Japan Exchange Group.

Le nouvel indice JPX Prime 150 est un liste organisée des 150 listes constituantes sur la Bourse de Tokyo, qui comprend des géants de la technologie comme Groupe Sony , Hitachi , Nintendo et les maisons de commerce soutenues par Warren Buffet Marubéni , Itochu et Mitsui & Cie . L’indice exclut les constructeurs automobiles tels que Moteur Toyota et Moteur Nissan .

Le Japon a lancé lundi un nouvel indice boursier, permettant aux investisseurs d’identifier plus facilement la valeur des entreprises sur les marchés boursiers, dans le but de renforcer les réformes de la gouvernance d’entreprise dans la troisième économie mondiale.

Miura a déclaré qu’il s’attend à ce que les produits indiciels – tels que les contrats à terme sur indices et les fonds négociés en bourse – basés sur l’indice JPX Prime 150 soient disponibles d’ici la fin de cette année.

Les actions japonaises figurent parmi les plus performantes au monde depuis le début de l’année, l’indice de référence Nikki 225 en hausse de près de 30 % et le Topix touchant son plus haut depuis plus de trois décennies et gagnant près de 24 %.

Les investisseurs ont applaudi la perspective de nouvelles réformes de la gouvernance d’entreprise qui promettent de meilleurs retours sur investissement.

Depuis cette année, le Japan Exchange Group pousse les entreprises à améliorer l’efficacité de leur capital.

L’opérateur de la bourse de Tokyo veut s’assurer que les entreprises atteignent une croissance durable et augmentent la valeur de l’entreprise à moyen et à long terme en se concentrant sur le coût du capital et la rentabilité sur la base du bilan, plutôt que sur les niveaux de ventes et de bénéfices uniquement sur le compte de résultat.

Les réformes font partie d’une refonte structurelle plus large et pluriannuelle qui peut retracer leur genèse aux Abenomics – un ensemble de politiques économiques que feu le Premier ministre Shinzo Abe a lancées au début des années 2010. Ils visaient à relancer la croissance économique et à lutter contre la déflation chronique qui sévit au Japon depuis les années 1990.