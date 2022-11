Le Japon inscrit 2 buts en retard pour surprendre l’Allemagne 2-1 à la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Une autre journée de Coupe du monde, un autre choc de Coupe du monde.

Les remplaçants Ritsu Doan et Takuma Asano ont marqué en fin de match mercredi alors que le Japon revenait de l’arrière pour surprendre l’Allemagne 2-1.

Doan et Asano jouent tous les deux pour des clubs allemands de première division.

« Je crois que c’est un moment historique, une victoire historique. Si je pense au développement du football japonais, en pensant aux joueurs, c’était une grande surprise pour eux”, a déclaré l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu, qui avait cinq joueurs basés en Allemagne dans sa formation de départ et trois, dont les buteurs, sur le banc. .

«Ils se battent dans une ligue très forte, dure et prestigieuse. Ils ont construit leur force. Dans ce contexte, nous pensons que ces divisions (Bundesliga et deuxième division) ont contribué au développement des joueurs japonais », a déclaré Moriyasu. “Je suis très reconnaissant pour cela.”

Ilkay Gündogan avait donné l’avantage au quadruple champion d’Allemagne avec un penalty en première mi-temps. Mais Doan, qui joue pour Fribourg, a bondi sur un rebond pour égaliser à la 76e minute après que le gardien allemand Manuel Neuer ait bloqué un tir de Takumi Minamino.

Puis Asano, qui joue pour Bochum, a sprinté devant Nico Schlotterbeck et a battu Neuer sous un angle étroit à la 83e minute de la première rencontre compétitive entre les deux nations.

Ils ont disputé deux matches amicaux auparavant, l’Allemagne s’imposant 3-0 en 2004 avant un match nul 2-2 entre les équipes en 2006.

L’Allemagne a dominé le Japon pendant une grande partie du match de mercredi avec 24 tentatives au but contre 11 pour le Japon. Le Japon n’a eu que 24% de possession de balle pour l’ensemble du match.

“C’est brutalement décevant, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour l’équipe d’entraîneurs”, a déclaré l’entraîneur allemand Hansi Flick. « Nous méritions d’aller devant, c’était plus que mérité. Ensuite, il faut dire que le Japon nous a donné une leçon d’efficacité.

Le match s’est joué un jour après la défaite 2-1 de l’Argentine face à l’Arabie saoudite.

Avant leur match, les joueurs allemands se sont couverts la bouche pendant la photo d’équipe pour protester contre la FIFA suite à sa décision d’arrêter les projets de porter des brassards qui étaient considérés comme une protestation contre la discrimination dans le pays hôte, le Qatar.

Nancy Faeser, ministre allemande des sports, a assisté au match au stade international de Khalifa et était assise à côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, tout en portant le même brassard “One Love” que la FIFA avait interdit avec ses menaces de conséquences.

Ce n’était que la troisième fois que l’Allemagne perdait son match d’ouverture du tournoi après des défaites contre l’Algérie en 1982 et le Mexique en 2018. Lors des autres matches d’ouverture de la Coupe du monde pour l’Allemagne, l’équipe avait remporté 13 matches et fait match nul quatre.

Bien qu’il ait donné le penalty pour un défi maladroit sur l’arrière gauche David Raum, le gardien japonais Shuichi Gonda a effectué une série d’arrêts et a été le joueur du match.

“Nous nous sommes battus en équipe”, a déclaré Gonda. “Nous devons nous assurer de ne jamais nous arrêter.”

Le Japon affrontera ensuite le Costa Rica, tandis que l’Allemagne affrontera l’Espagne dimanche.

La montée en puissance de l’Allemagne a été marquée par des protestations et des déclarations politiques en raison du bilan du Qatar en matière de droits de l’homme et de son traitement des travailleurs migrants et des membres de la communauté LGBTQ.

Le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich s’est plaint mardi qu’il avait le sentiment de ne pas pouvoir profiter pleinement du tournoi à cause de toute la couverture négative.

L’Allemagne espérait retrouver sa fierté perdue après sa sortie choquante de la phase de groupes en tant que championne en titre en 2018, tandis que le Japon participe à sa septième Coupe du monde consécutive et cherche à atteindre les quarts de finale pour la première fois.

Ciarán Fahey, The Associated Press