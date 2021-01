L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir été informée par le Japon de la détection d’une nouvelle variante de Covid-19 là-bas, alors que le gouvernement étend l’état d’urgence déclaré pour contrôler le virus à Tokyo à d’autres régions.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lundi que les autorités sanitaires japonaises avaient informé l’agence de santé des Nations Unies de la nouvelle souche ce week-end, après qu’elle a été détectée chez quatre voyageurs de l’État brésilien d’Amazonas.

Le variant a 12 mutations, dont l’une a été trouvée dans les souches découvertes en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Le ministère brésilien de la Santé a déclaré que cela impliquait que la variante était plus transmissible.

« Plus le virus se propage, plus le risque de nouvelles modifications du virus est élevé », Ghebreyesus a déclaré lundi lors d’un briefing de l’OMS. «Notamment, la transmissibilité de certaines des variantes semble augmenter. Cela pourrait entraîner une augmentation des cas et des hospitalisations. »

Lundi, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé la déclaration de l’état d’urgence à Osaka, Kyoto et Hyogo en raison de la propagation accrue du coronavirus et de la diminution de la capacité hospitalière dans ces endroits.

Quelques jours plus tôt, il avait annoncé les mesures pour Tokyo et ses environs après que la capitale eut vu une augmentation du nombre de cas de Covid-19 de près de 500 en une journée. Les restrictions doivent rester en vigueur jusqu’en février.

Au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires japonaises ont signalé 4 875 nouvelles infections à Covid-19 et confirmé que 864 personnes sont maintenant gravement atteintes du virus – un nouveau record pour le pays.

