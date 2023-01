Le Japon inculpe un homme soupçonné du meurtre de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe

Tokyo

Les procureurs japonais ont déclaré vendredi qu’ils avaient inculpé un homme soupçonné d’avoir tué l’ancien Premier ministre Shinzo Abe l’année dernière lors d’une fusillade mortelle.

Le bureau du procureur de Nara a déclaré dans un communiqué qu’il avait inculpé Tetsuya Yamagami de meurtre et d’armes à feu après qu’Abe ait été abattu le 8 juillet alors qu’il prononçait un discours de campagne dans une rue de la ville.

Le tribunal de district de Nara a confirmé à CNN qu’il avait reçu l’acte d’accusation.

Yamagami subit une évaluation psychiatrique à Nara depuis son arrestation l’année dernière pour déterminer s’il est mentalement apte à subir son procès, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK. L’évaluation de sa période de détention a expiré mardi, a ajouté la NHK.

Yamagami a été arrêté sur les lieux et a reconnu avoir tiré sur Abe, selon la police de Nara Nishi.

Les médecins ont déclaré que la balle qui avait tué l’ancien Premier ministre était “suffisamment profonde pour atteindre son cœur” et qu’il était mort d’une hémorragie excessive.

Abe, 67 ans, l’ancien chef du Parti libéral démocrate et le plus ancien Premier ministre du Japon, a occupé ses fonctions de 2006 à 2007 et de nouveau de 2012 à 2020, avant de démissionner pour des raisons de santé.

Son assassinat en plein jour a choqué le monde et envoyé des ondes de choc à travers le Japon. Les dirigeants mondiaux ont présenté leurs condoléances tandis que des milliers de personnes en deuil se sont rassemblées dans les rues de Tokyo pour rendre hommage. Des funérailles d’État élaborées et controversées ont eu lieu pour Abe en septembre.

NHK a rapporté à l’époque que le suspect avait pris pour cible l’ancien Premier ministre parce qu’il pensait que le grand-père d’Abe – un autre ancien dirigeant du pays – avait aidé à l’expansion d’un groupe religieux contre lequel il en voulait.

CNN n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante à quel groupe Yamagami faisait référence, cependant, le Premier ministre japonais Kishida a fait référence aux liens d’Abe avec l’Église de l’Unification lors d’une session parlementaire en septembre dernier, affirmant qu’il y avait des «limites à la compréhension» des liens de l’ancien Premier ministre avec le groupe après sa mort.

En octobre, Kishida a ordonné une enquête sur l’église au milieu d’un scandale croissant liant son parti au pouvoir, le Parti libéral démocrate (LDP) au groupe religieux controversé qui a vu un certain nombre de ministres démissionner.

L’église, connue à l’origine sous le nom d’Association du Saint-Esprit pour l’unification du christianisme mondial, a été fondée en Corée du Sud en 1954. Elle avait une portée mondiale dans les années 1980 et reste importante dans certaines parties de l’Asie aujourd’hui.