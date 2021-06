Le Japon impose des réglementations plus strictes aux athlètes indiens liés aux Jeux olympiques, l’IOA la qualifie d' »injuste et discriminatoire »

Les athlètes et officiels indiens voyageant pour le Jeux Olympiques de Tokyo ont été invités par le gouvernement japonais à subir des tests COVID-19 quotidiens pendant une semaine avant leur départ et à ne pas interagir avec quiconque d’un autre pays pendant trois jours à l’arrivée, des restrictions qui ont quitté le AIO fumant. Des réglementations plus strictes ont été mises en place pour tous les voyageurs – y compris les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien – qui ont résidé dans 11 pays, dont l’Inde, où différentes variantes de COVID-19 ont été identifiées, dans les 14 jours suivant leur arrivée à Tokyo.

Les règles « injustes et discriminatoires » ont suscité de vives critiques de la part de l’Association olympique indienne. La situation du COVID-19 en Inde s’est considérablement améliorée après une deuxième vague catastrophique avec des cas quotidiens passant de plus de 3 lakh il y a quelques semaines à un peu plus de 60 000 à présent.

L’Inde a été matraquée dans le groupe 1 aux côtés de l’Afghanistan, des Maldives, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka.

« Avant de voyager : vous devez être testé tous les jours, pendant sept jours, avant votre départ pour le Japon », indique l’avis pour les pays du groupe 1.

« Distanciation physique : pendant sept jours avant votre départ pour le Japon, vous devez limiter au strict minimum vos interactions physiques avec tous les autres, y compris avec une autre équipe, délégation ou pays », a-t-il ajouté.

À leur arrivée, les athlètes et les officiels ne seront pas non plus autorisés à interagir avec quiconque en dehors de leur délégation pendant trois jours.

« Aux Jeux. Vous serez testé tous les jours comme c’est le cas pour tous les athlètes et officiels.

« Pendant trois jours après votre arrivée au Japon, vous ne pourrez pas interagir physiquement avec qui que ce soit d’une autre équipe, délégation ou pays. »

Les athlètes ont été invités à s’enregistrer au Village des Jeux cinq jours avant le début de leur compétition.

président de l’AIO Narinder Batra et le secrétaire général Rajeev Mehta, dans une déclaration conjointe, a remis en question les nouvelles réglementations.

« Les athlètes ne sont autorisés à arriver au Village des Jeux que 5 jours avant leur épreuve. Maintenant, 3 jours seront perdus, c’est le temps dont les athlètes ont besoin pour se diriger vers leur mode Peak.

Très injuste pour les athlètes indiens », indique la déclaration commune.

« Où et quand les athlètes prendront-ils leur petit-déjeuner, leur déjeuner, leur dîner, etc. pendant ces 3 jours, car tout le monde a de la nourriture dans la salle à manger du village des Jeux où tous les athlètes et responsables des autres CNO sont présents en permanence.

« Si des paquets de nourriture sont livrés à l’extérieur des chambres des athlètes, alors qui planifiera leurs besoins corporels comme les protéines, les préférences alimentaires, etc. et cela n’affectera-t-il pas les performances des athlètes, qui n’obtiendront pas leur régime préféré, juste 5 jours avant le Jeux olympiques »

Plusieurs athlètes comme l’haltérophile Mirabai Chanu, le lutteur Vinesh Phogat et le lanceur de javelot Neeraj Chopra s’entraînent à l’étranger et se rendront à Tokyo depuis leurs emplacements respectifs.

Cependant, une grande partie du contingent indien partira d’Inde pour les Jeux et les règlements affecteront leur entraînement.

L’AIO a mis en doute la nécessité de la réglementation étant donné que les athlètes indiens seront entièrement vaccinés et subiront des tests quotidiens pendant une semaine avant leur départ.

« Où et quand les athlètes s’entraîneront-ils ? Les zones d’entraînement/d’entraînement ne sont jamais vides et les athlètes et les officiels des autres CNO sont présents en permanence.

«Bien que nous respections la décision de tout pays de garder son pays sûr et sécurisé, les athlètes quittant l’Inde seront doublement vaccinés, subiront des tests RTPCR tous les jours pendant les 7 derniers jours avant de partir…

« … alors pourquoi faire souffrir les athlètes à un moment où ils doivent atteindre leur maximum, une fois de plus très injuste pour les athlètes indiens qui ont travaillé dur pendant 5 ans pour être discriminés à peine 5 jours avant les Jeux olympiques », lit-on dans le communiqué de l’IOA.

