Le Japon fournit une aide d’urgence aux exportateurs de produits de la mer après que la Chine ait réagi au rejet d’eau de Fukushima par une interdiction

En réponse au rejet par le Japon des eaux usées radioactives traitées de Fukushima, la Chine a imposé une interdiction sur toutes les importations de fruits de mer japonais.

Le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé un fonds d’urgence de 141 millions de dollars pour aider les exportateurs japonais touchés par l’interdiction chinoise sur les produits de la mer.

Les habitants de Hong Kong, de Corée du Sud et d’autres pays voisins se sont également engagés à cesser de manger des fruits de mer japonais.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé lundi un fonds d’urgence de 141 millions de dollars pour aider les exportateurs touchés par l’interdiction imposée par la Chine sur les fruits de mer japonais en raison du rejet des eaux usées radioactives traitées provenant de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima.

Le rejet des eaux usées dans l’océan a commencé le 24 août et devrait se poursuivre pendant des décennies. Les associations de pêcheurs japonaises et les groupes des pays voisins se sont fermement opposés à cette libération. En plus de l’interdiction imposée par la Chine sur toutes les importations de produits de la mer japonais, Hong Kong a interdit les produits de la mer japonais de Fukushima et de neuf autres préfectures.

Les restrictions commerciales chinoises ont affecté les exportateurs japonais de produits de la mer avant même le début de la publication, les expéditions étant retenues aux douanes chinoises pendant des semaines. Les prix des pétoncles, des concombres de mer et d’autres fruits de mer populaires en Chine ont plongé. L’interdiction a affecté les prix et les ventes de fruits de mer dans des endroits aussi éloignés de Fukushima que sur l’île septentrionale d’Hokkaido, qui abrite de nombreux producteurs de pétoncles.

LE JAPON S’ENGAGE À SOUTENIR LA PÊCHE PENDANT LES DÉCENNIES DE PROCESSUS DE LIBÉRATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA

Kishida a déclaré que le fonds d’urgence s’ajoute aux 547 millions de dollars que le gouvernement avait précédemment alloués pour soutenir la pêche et la transformation des fruits de mer et lutter contre les atteintes à la réputation des produits japonais.

« Nous protégerons l’industrie de la pêche japonaise à tout prix », a déclaré Kishida, demandant à la population de nous aider en servant davantage de fruits de mer à table et par d’autres moyens.

L’argent sera utilisé pour trouver de nouveaux marchés pour les produits de la mer japonais afin de remplacer la Chine et pour financer les achats gouvernementaux de produits de la mer destinés à la congélation et au stockage temporaires. Le gouvernement cherchera également à accroître la consommation nationale de produits de la mer.

Les responsables ont déclaré qu’ils envisageaient de développer de nouvelles destinations d’exportation à Taiwan, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et dans certains pays d’Asie du Sud-Est, comme la Malaisie et Singapour.

Kishida s’est entretenu avec des travailleurs d’un marché aux poissons vendredi dernier pour évaluer l’impact de l’interdiction chinoise et s’est engagé à protéger l’industrie japonaise des produits de la mer.

Kishida se rend mardi en Indonésie pour assister au sommet annuel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, où il pourrait faire face à des critiques concernant le rejet des eaux usées de la part du Premier ministre chinois Li Qian, qui est également présent.

De grandes quantités d’eaux usées radioactives se sont accumulées à la centrale de Fukushima depuis qu’un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit ses systèmes de refroidissement et provoqué la fonte de trois réacteurs.

LE JAPON DÉVERSERA LES EAUX USÉES NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA DANS L’OCÉAN JEUDI

Tous les échantillons d’eau de mer et de poissons prélevés depuis le début du rejet des eaux usées traitées étaient bien en dessous des limites de sécurité fixées en matière de radioactivité, affirment les autorités japonaises et l’exploitant de l’usine.

La Chine continentale est le plus grand marché étranger pour les fruits de mer japonais, représentant 22,5 % du total, suivie de Hong Kong avec 20 %, ce qui fait de cette interdiction un coup dur pour l’industrie de la pêche.

Les exportations de fruits de mer ne représentent qu’une fraction des exportations totales du Japon, et l’impact de l’interdiction sur le commerce global sera limité à moins que les tensions ne s’intensifient et que la Chine n’étende ses restrictions à d’autres secteurs commerciaux, a déclaré Takahide Kiuchi, économiste exécutif à l’Institut de recherche Nomura.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pékin est en colère contre les contrôles commerciaux américains qui limitent l’accès de la Chine aux puces de processeurs à semi-conducteurs et à d’autres technologies américaines pour des raisons de sécurité. Le Japon a également limité ses exportations de technologies de fabrication de puces. De telles restrictions imposées par Tokyo et d’éventuelles mesures futures pourraient provoquer une escalade des interdictions commerciales chinoises contre le Japon, a déclaré Kiuchi.

« Compte tenu de ces risques, le gouvernement japonais doit réfléchir attentivement à la manière de gérer la détérioration des relations avec la Chine, non seulement en ce qui concerne les rejets d’eau traitée, mais également à la manière dont il devrait coopérer avec les États-Unis dans les domaines des investissements et des restrictions commerciales avec la Chine. « , a déclaré Kiuchi dans une analyse récente.