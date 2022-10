Le Japon fait pression pour les cartes d’identité personnelles numériques malgré le recul

Le Japon a intensifié ses efforts pour rattraper son retard sur la numérisation en disant à un public réticent qu’il doit souscrire à des identifiants numériques ou éventuellement perdre l’accès à son assurance maladie publique.

Comme son nom l’indique, l’initiative consiste à attribuer des numéros aux personnes, similaires aux numéros de sécurité sociale aux États-Unis. De nombreux Japonais craignent que les informations ne soient utilisées à mauvais escient ou que leurs informations personnelles ne soient volées. Certains considèrent l’effort de My Number comme une violation de leur droit à la vie privée.

Ainsi, le système qui a démarré en 2016 n’a jamais complètement fait son chemin. Les télécopieurs sont encore monnaie courante et de nombreux Japonais effectuent une grande partie de leurs affaires en personne, avec de l’argent. Certaines procédures bureaucratiques peuvent être effectuées en ligne, mais de nombreux bureaux japonais exigent toujours des “inkan”, ou des sceaux pour l’estampillage, pour l’identification, et insistent pour que les personnes apportent des formulaires papier aux bureaux.

Maintenant, le gouvernement demande aux gens de demander des cartes My Number en plastique équipées de puces et de photos, qui seront liées aux permis de conduire et aux régimes publics d’assurance-maladie. Les cartes d’assurance maladie actuellement utilisées, qui manquent de photos, seront supprimées à la fin de 2024. Les gens devront utiliser les cartes My Number à la place.

Cela a suscité un contrecoup, une pétition en ligne demandant le maintien des cartes de santé actuelles attirant plus de 100 000 signatures en quelques jours.

Les opposants au changement affirment que le système actuel fonctionne depuis des décennies et que le passage au numérique nécessiterait un travail supplémentaire à un moment où la pandémie met encore à rude épreuve le système médical.

Mais la réticence à passer au numérique s’étend au-delà du système de santé. Après de nombreux scandales liés à des fuites et autres erreurs, de nombreux Japonais se méfient de la gestion des données par le gouvernement. Ils se méfient également de la portée excessive du gouvernement, en partie un héritage des régimes autoritaires avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Saeko Fujimori, qui travaille dans le domaine des droits d’auteur sur la musique, a déclaré qu’elle était censée obtenir des informations sur mon numéro auprès des personnes avec lesquelles elle traitait, mais beaucoup rechignent à les divulguer. Et personne n’est vraiment surpris qu’elle ait du mal à obtenir cette information, étant donné son impopularité.

“Il y a une puce électronique dedans, et cela signifie qu’il pourrait y avoir une fraude”, a déclaré Fujimori, qui a un My Number mais n’a pas l’intention d’obtenir la nouvelle carte. “Si une machine lit toutes les informations, cela peut également entraîner des erreurs dans le secteur médical.”

“Si cela venait d’un leadership digne de confiance et que l’économie était florissante, nous y penserions peut-être, mais pas maintenant”, a déclaré Fujimori.

Il faudra peut-être que quelque chose de radical se produise pour que les gens acceptent de tels changements, tout comme il a fallu une défaite dévastatrice pendant la Seconde Guerre mondiale pour que le Japon se transforme en une puissance économique, a déclaré Hidenori Watanave, professeur à l’Université de Tokyo.

“Il y a de la résistance qui se joue partout”, a-t-il déclaré.

Les Japonais sont traditionnellement fiers d’un travail méticuleux et de qualité artisanale et beaucoup se consacrent également à garder soigneusement une trace des documents et à les classer soigneusement.

“Il y a trop de gens qui craignent que leur emploi ne disparaisse. Ces gens voient la numérisation comme une négation de leur travail passé”, a déclaré Watanave, qui épelle son nom de famille avec un “v” au lieu du “b” habituel.

Il s’avère que le processus de numérisation d’un My Number existant prend du temps et est très analogique. Il faut remplir et retourner les formulaires envoyés par la poste. Le délai initial du mois dernier a été prolongé, mais seulement environ la moitié de la population japonaise a un My Number, selon le gouvernement.

“Ils continuent d’échouer dans tout ce qui est numérique et nous n’avons aucun souvenir d’une transformation numérique réussie par le gouvernement”, a déclaré Nobi Hayashi, consultant et expert en technologie.

Hayashi a cité comme exemple récent Cocoa, l’application de traçage du gouvernement pour COVID-19, qui s’est avérée impopulaire et souvent inefficace. Il dit que l’effort de promotion numérique doit être davantage “axé sur la vision”.

“Ils ne montrent pas une image plus grande, ou ils n’en ont pas”, a déclaré Hayashi.

Koichi Kurosawa, secrétaire général de la Confédération nationale des syndicats, un groupement de syndicats d’un million de membres, a déclaré que les gens seraient plus satisfaits de la numérisation si cela rendait leur travail plus facile et plus court, mais cela faisait exactement le contraire chez de nombreux Japonais. lieux de travail.

“Les gens pensent qu’il s’agit d’attribuer des numéros aux gens de la même manière que les équipes ont des numéros sur leurs uniformes”, a-t-il déclaré. “Ils craignent que cela ne conduise à une surveillance plus stricte.”

C’est pourquoi les gens disent non à mon numéro, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

Yojiro Maeda, chercheur coopératif à l’Université de Nagasaki qui étudie les gouvernements locaux, pense que la numérisation est nécessaire et que My Number est un pas dans la bonne direction.

“Vous n’avez qu’à le faire”, a déclaré Maeda.

Lundi, le Premier ministre Fumio Kishida a reconnu ses inquiétudes concernant les cartes My Number. Il a déclaré aux législateurs au Parlement que les anciennes cartes d’assurance maladie seraient progressivement supprimées, mais que le gouvernement s’arrangerait pour que les gens continuent à utiliser leur assurance maladie publique s’ils cotisent à un plan de santé.

Le ministre japonais des Affaires numériques, Taro Kono, a reconnu dans une récente interview avec l’Associated Press qu’il fallait faire plus pour persuader les gens des avantages du passage au numérique.

“Pour créer une société numérisée, nous devons travailler au développement de nouvelles infrastructures. Les cartes My Number pourraient servir de passeport qui ouvrira de telles portes”, a déclaré Kono. “Nous devons gagner la compréhension des gens pour que les cartes My Number soient utilisées dans toutes sortes de situations.”