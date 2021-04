Le gouvernement japonais doit déclarer vendredi les états d’urgence viraux à Tokyo et dans trois autres régions, exactement trois mois avant lecérémonie d’ouverture, alors que de nouvelles infections se multiplient. Les mesures seront plus strictes que le dernier état d’urgence du Japon, imposé dans certaines parties du pays à partir de janvier, mais ne répondent toujours pas aux dures verrouillages observés dans certaines régions du monde. « Nous avons un fort sentiment de crise », a déclaré vendredi le ministre japonais de la réponse aux virus Yasutoshi Nishimura. Les mesures demanderont aux entreprises servant de l’alcool de fermer ou de cesser de servir de l’alcool entre le 25 avril et le 11 mai, et de fermer également les principales installations commerciales telles que les centres commerciaux. Une déclaration officielle de l’urgence est attendue plus tard vendredi – la mesure devant couvrir initialement les régions de Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo.

Les urgences précédentes ont été étendues à d’autres domaines après avoir été annoncées, et les experts affirment que le terme pourrait être prolongé si la propagation du virus se poursuit.

«Nous prendrons des mesures d’urgence fortes, brèves et ciblées», a déclaré le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato, qualifiant les restaurants de «points clés d’infection» après qu’un groupe consultatif d’experts a approuvé la proposition.

La mesure coïncidera avec les vacances annuelles de la Golden Week, la période de voyage la plus chargée du Japon. Cela pourrait impliquer de couper certains services de train et de bus pour décourager les déplacements.

DÉPLACEMENT LENT DU VACCIN

Les autorités des régions touchées sont également susceptibles d’interdire aux spectateurs les événements sportifs – mais les responsables ont insisté sur le fait que les mesures d’urgence n’auront aucun impact sur l’organisation des Jeux olympiques.

Bien que les mesures ne commenceront que dimanche, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a exhorté les citoyens à commencer à les observer immédiatement.

Le Japon a connu une épidémie de Covid-19 relativement petite, avec moins de 10000 décès bien qu’il n’ait jamais imposé les verrouillages stricts observés dans d’autres pays.

Mais les cas ont augmenté pendant l’hiver et ont rebondi après la levée de l’état d’urgence précédent en mars.

Tokyo a enregistré jeudi 861 nouvelles infections, des chiffres non vus depuis janvier, tandis qu’Osaka a enregistré 1167 cas, en légère baisse par rapport au nombre record de la veille.

Les autorités d’Osaka ont déclaré que les établissements de santé étaient déjà débordés, les lits pour les patients gravement malades étant à court.

Pendant ce temps, le programme de vaccination du Japon avance lentement, avec un peu plus de 1,5 million de personnes ayant reçu un premier vaccin et seulement environ 827 000 entièrement vaccinées.

Seul le vaccin Pfizer a jusqu’à présent été approuvé, et les approbations pour les formules Moderna et AstraZeneca ne sont pas attendues avant mai au plus tôt.

Taro Kono, le ministre en charge du déploiement des vaccins au Japon, a déclaré que les demandes des autorités locales pour des doses de vaccins à partir du 10 mai avaient dépassé l’offre prévue.

« Je m’excuse. Il y a eu un débordement « de la demande, a déclaré jeudi Kono, ajoutant qu’une adoption plus élevée que prévu pourrait entraîner une vaccination rapide des personnes âgées japonaises.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici