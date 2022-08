Le Japon exhorte les jeunes adultes à boire PLUS d’alcool après la baisse de la consommation d’alcool parmi ses citoyens

Les JEUNES adultes sont invités à boire plus d’alcool au Japon après la chute des recettes fiscales sur l’alcool.

Le gouvernement a même lancé un concours bizarre demandant aux gens de proposer des idées sur la façon d’inciter les jeunes à frapper la bouteille.

Le Japon exhorte les jeunes adultes à boire plus Crédit : Getty

Il appelle les personnes âgées de 20 à 39 ans à proposer de “nouveaux produits et designs” ainsi que des moyens de promouvoir la consommation d’alcool à la maison dans le cadre d’un concours intitulé “Sake Viva!”.

L’agence fiscale du pays cherche désespérément à ce que les ventes reprennent alors que les jeunes adultes évitent de boire à cause des changements de mode de vie pendant la pandémie de Covid.

Mais l’industrie japonaise de l’alcool a longtemps souffert d’un échec, la consommation d’alcool ayant chuté d’une moyenne de 100 litres par personne et par an en 1995 à 75 litres en 2020, selon l’agence fiscale.

Il a également révélé que les produits alcoolisés représentaient 3 % des recettes fiscales du gouvernement en 2011, contre seulement 2 % d’ici 2020.

L’agence fiscale a lancé sa campagne – la dernière d’une longue histoire de plans visant à stimuler l’alcool – plus tôt cette année et espère générer des événements conçus pour promouvoir la consommation d’alcool, rapporte le Financial Times.

Le ministère japonais de la Santé a déclaré qu’il espérait que l’initiative rappellerait aux gens de ne boire que “la quantité appropriée d’alcool” pour éviter les problèmes de santé.

Le concours – qui se déroule jusqu’au 9 septembre – encourage également les participants à rechercher des moyens d’utiliser le métaverse pour favoriser les ventes.

Les idées gagnantes seront commercialisées par le bureau des impôts après une cérémonie de remise des prix en novembre.

Cela survient alors que les Britanniques font face à une augmentation de prix époustouflante de 6% dans les pubs, bars et restaurants alors qu’ils préparent 9 pintes.

La flambée des coûts auxquels est confrontée l’industrie hôtelière a forcé la hausse, disent les initiés.

C’est une énorme augmentation par rapport à 2008, lorsque le coût moyen d’une pinte n’était que de 2,30 £.

Depuis lors, ces dernières années, le prix d’une pinte a grimpé de 72 % pour atteindre une moyenne de 3,95 £ en 2022.

À Londres, une pinte moyenne de bonnes choses coûte un maximum national de 5,50 £, selon finder.com.

Les directives du NHS suggèrent que les gens ne devraient pas boire régulièrement plus de 14 unités par semaine.