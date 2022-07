Le Japon exécute un meurtrier de masse

Tomohiro Kato a été pendu pour un massacre de camions et de couteaux à Tokyo en 2008 qui a coûté la vie à sept personnes

Le Japon a exécuté un homme reconnu coupable d’avoir tué sept personnes et d’en avoir blessé dix autres dans un accident de voiture et d’avoir poignardé à Tokyo il y a 14 ans, a déclaré mardi à la presse le ministre de la Justice Yoshihisa Furukawa.

Selon le ministre, Tomohiro Kato, 39 ans, a été pendu au centre de détention de Tokyo. En juin 2008, Kato a conduit un camion dans une foule de piétons dans le quartier commerçant d’Akihabara, tuant trois personnes et en blessant deux. Il est ensuite sorti du véhicule et a poignardé plusieurs passants avec un poignard, tuant quatre personnes et en blessant huit autres.

Furukawa a déclaré que dans les circonstances, la peine de mort est justifiée. Selon le responsable, Kato a fait des préparatifs minutieux pour son crime, “un acte atroce qui a entraîné des conséquences extrêmement graves et a eu un impact majeur sur la société.”

Lire la suite Le chef du crime japonais Yakuza condamné à mort pour 4 attaques dans une décision rare

Après son arrestation en 2008, Kato a expliqué ses actions à la police, disant qu’il était «fatigué de la vie.” “Je suis venu à Akihabara pour tuer des gens. Peu importait qui je tuerais,” il a dit. Il a admis sa culpabilité, disant également qu’il était bouleversé par l’intimidation en ligne.

Kato a été condamné à mort en 2011 par le tribunal de district de Tokyo, le juge affirmant que le tueur n’avait pas montré “un brin d’humanité“. L’appel de Kato a été rejeté par la Cour suprême du Japon en 2015.

Le Japon est l’un des rares pays développés à appliquer la peine de mort. Les exécutions se font par pendaison et sont généralement réservées aux meurtres aggravés. Dans de tels cas, les détenus passent généralement des années dans le couloir de la mort et ne reçoivent qu’un préavis de quelques heures avant d’être escortés jusqu’à la potence.

Le soutien public à la peine de mort reste élevé au Japon, avec 80 % soutenant la mesure, selon un sondage gouvernemental réalisé en novembre 2019.