Le Japon étendra les restrictions d’urgence de Covid à 8 autres régions, alors que Tokyo enregistre une augmentation quotidienne record

Le chef de la réponse à la pandémie du Japon, le ministre de l’Économie Yasutoshi Nishimura, a soutenu le renforcement des restrictions proposées lors d’une réunion avec des experts jeudi. Alors que certains des experts ont suggéré une déclaration d’urgence à l’échelle nationale en raison de l’augmentation du nombre de cas, le ministre a déclaré qu’ils avaient finalement accepté d’étendre les restrictions dans huit régions, pour le moment.

« Le nombre de personnes infectées augmente rapidement et d’un ordre de grandeur qui n’a jamais été connu dans de nombreuses régions du pays », Nishimura a déclaré lors de la réunion, selon Reuters et les médias locaux, ajoutant que la situation dans certains hôpitaux est devenue « très sévère. »

Les préfectures en question comprennent Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Aichi, Shiga et Kumamoto, dont plusieurs ont signalé plus de 200 nouvelles infections au cours de la dernière journée. Malgré l’augmentation relative des cas, cependant, les décès quotidiens sont restés faibles, trois des régions n’ayant signalé qu’un seul décès chacune jeudi, tandis que les autres n’en ont vu aucun.

Pendant ce temps, la région élargie de Tokyo – qui abrite la capitale du Japon du même nom et hôte des Jeux olympiques de 2021 – a dénombré 4 166 nouveaux cas jeudi, un record absolu pour les infections quotidiennes. À l’échelle nationale, les nouveaux cas ont dépassé les 14 000 au cours de la même période.

Les responsables des Jeux olympiques ont également signalé 31 nouvelles infections chez des personnes affiliées aux jeux jeudi, y compris des athlètes et du personnel, portant le total à 353 depuis le 1er juillet.

Avec six préfectures soumises à des déclarations d’urgence et cinq autres soumises à des règles pandémiques moins strictes, de nombreuses autorités locales à travers le Japon ont exhorté le gouvernement national à appliquer des mesures plus strictes à leurs régions, tandis que les responsables d’Aichi, Gunma et Shiga envisagent de faire la même demande. , selon Nikkei.

Les actions proposées par Nishimura et approuvées par les experts nécessiteront l’autorisation finale du gouvernement, a rapporté Reuters. Si elle est mise en œuvre, environ 70 % de la population japonaise de 126 millions d’habitants serait soumise à un certain niveau de restrictions pandémiques.

À ce jour, le Japon a adopté une approche beaucoup moins draconienne du Covid-19 par rapport à d’autres pays. Même dans les zones où les mesures sont les plus strictes, la plupart restent volontaires, les propriétaires d’espaces publics étant simplement priés de fermer leurs portes plus tôt, tandis que les bars et les restaurants ont été invités à limiter la quantité d’alcool qu’ils servent.

