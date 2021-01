Le Japon a étendu mercredi l’état d’urgence dans la région de Tokyo à sept autres préfectures au milieu d’une augmentation constante des cas de COVID-19, car une enquête de la chaîne publique NHK a montré que la plupart des gens souhaitaient annuler ou reporter les Jeux olympiques d’été déjà retardés.

Les gouverneurs d’Osaka, de Kyoto et d’autres préfectures durement touchées ont demandé au gouvernement d’annoncer l’urgence, ce qui donne aux autorités locales la base légale pour freiner les mouvements et les affaires.

Le Premier ministre Yoshihide Suga s’est méfié de prendre des mesures qui entraveraient l’activité économique, alors qu’il a fait face courageusement aux défis croissants d’accueillir les Jeux olympiques, retardés de 2020, à Tokyo.

«Une déclaration d’état d’urgence est un moyen puissant, basé sur la loi, pour lutter contre la propagation des infections, mais elle impose également de grandes restrictions à la vie des gens», a déclaré Suga lors d’une conférence de presse.

«Une décision très prudente est donc exigée du gouvernement», a-t-il déclaré.

Les préfectures à ajouter à partir de jeudi sont Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Gifu et Tochigi.

Alors que les infections atteignent des niveaux records, les sondages d’opinion ont montré un public de plus en plus opposé à la tenue des Jeux d’été. Les cas de coronavirus au Japon ont dépassé les 300000 mercredi, tandis que le nombre de morts a atteint 4187, a déclaré la NHK.

Dans une enquête menée le week-end par la NHK, seulement 16% des personnes interrogées ont déclaré que les Jeux devraient avoir lieu – en baisse de 11 points de pourcentage par rapport au sondage précédent du mois dernier – tandis que 77% au total pensaient qu’ils devraient être annulés ou reportés.

Les Jeux se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

Takeshi Niinami, PDG du géant des boissons Suntory Holdings et conseiller économique de Suga, a déclaré à Reuters qu’il n’était pas sûr que les Jeux olympiques puissent se tenir comme prévu.

La déclaration d’urgence, qui couvre 55% de la population japonaise de 126 millions d’habitants, devrait durer jusqu’au 7 février et sa portée est beaucoup plus restreinte que la première du printemps dernier. Il se concentre sur la lutte contre la transmission dans les bars et les restaurants, tout en incitant les gens à rester à la maison.

Suga a été critiqué pour ce que de nombreux observateurs ont dit être une réponse lente et déroutante à la pandémie. C’est un net renversement par rapport au fort soutien dont il bénéficiait au début de son mandat, alors qu’il était considéré comme un «homme du peuple» capable de faire adopter des réformes.

L’analyste politique Atsuo Ito a déclaré qu’il voyait deux problèmes majeurs dans la réponse de Suga à la pandémie: qu’elle était progressive et lente, et qu’il était un mauvais communicateur.

«Il n’a presque aucune compétence en messagerie. Même lors des conférences de presse, il regarde en bas et lit des notes. Cela n’invite pas la confiance des citoyens… Le résultat est que ses cotes de soutien diminuent », a déclaré Ito.

Un sondage de la NHK a montré que 88% des répondants pensent que le 7 février est trop tôt pour lever l’état d’urgence – un point de vue partagé par de nombreux experts.

«Il est très peu probable que les cas diminuent après seulement un mois», a déclaré Yoshihito Niki, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l’hôpital universitaire de Showa.

«Le Japon a été qualifié de réussite et il y a eu des discussions sur le soi-disant Facteur X – quelque chose qui rend les Japonais plus résistants au virus – mais c’est un fantasme complet.