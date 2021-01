Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a informé son groupe de travail Covid-19 que le gouvernement ajoutera sept districts supplémentaires à l’état d’urgence actuel, en élargissant leur soutien alors qu’ils s’attaquent à une augmentation des cas.

L’annonce officielle devrait être faite lors d’une conférence de presse à 19 heures, heure locale, à Tokyo, mercredi, et fait suite à l’expansion du soutien de la semaine dernière à la capitale et à trois districts environnants. Les zones nouvellement touchées sont Osaka, Kyoto et Hyogo; la zone commerciale et industrielle du pays, Aichi, l’emplacement de Toyota et d’autres sociétés industrielles; et Fukuoka, Kyushu et Tochigi.

Au total, 11 domaines seront couverts, qui représentent ensemble 60 pour cent de l’économie japonaise. La nécessité d’étendre le soutien d’urgence survient alors que le gouvernement japonais est critiqué pour ne pas avoir pris de mesures suffisamment strictes pour contenir le virus, ayant rejeté un verrouillage obligatoire au niveau national dans une tentative infructueuse de protéger l’économie. Il fait également suite à l’identification d’une nouvelle variante de Covid-19 au Japon, l’Institut national des maladies infectieuses du pays étant préoccupé par le fait que, comme ceux du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud, il pourrait augmenter l’infectiosité.

Malgré l’inquiétude croissante du Japon face à la pandémie, les vaccinations ne devraient pas commencer avant la fin du mois de février et la distribution pourrait être affectée par une faible confiance dans les vaccins, le Lancet rapportant que moins de 30 pour cent des personnes au Japon sont tout à fait d’accord pour dire que l’inoculation est sûre. .

Le Japon est au milieu d’une flambée de nouvelles infections et de décès à Covid-19, avec 297 315 ​​cas confirmés et 4 145 décès depuis le début de la pandémie. Cependant, bien que ces chiffres soient élevés pour le pays, les chiffres d’infection au Japon pour l’année écoulée ont été équivalents à certains des totaux quotidiens américains en janvier.

