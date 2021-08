Le Japon était destiné à affronter l’Espagne en demi-finale olympique

Takefusa Kubo a joué un rôle déterminant dans la campagne du Japon pour une médaille olympique, et maintenant le meneur de jeu prometteur est prêt à rappeler au football espagnol pourquoi il a déjà eu des passages dans les plus grands clubs du pays.

Le joueur de 20 ans conduira les hôtes du tournoi à leur rencontre en demi-finale avec l’Espagne mardi dans le but d’amener les Japonais à leur première médaille dans le tournoi masculin depuis qu’ils ont obtenu une médaille de bronze aux Jeux de 1968 à Mexico.

Mais Kubo du Real Madrid aura d’autres préoccupations en tête en plus de mettre fin à une sécheresse de 53 ans alors qu’il affronte la nation qui a façonné sa carrière de footballeur.

« Depuis le tirage au sort, j’ai toujours su que si nous y arrivions, notre demi-finale serait contre l’Espagne », a-t-il déclaré après la victoire du Japon en quarts de finale contre la Nouvelle-Zélande.

« Je l’ai pris un match à la fois jusqu’à présent, mais c’est là que je l’apporte à 100% – non, 120%, 150%. Je vais nous mener à la victoire. »

L’engagement de Kubo envers la cause japonaise vient après avoir passé une grande partie de la dernière décennie en Espagne.

Il a déménagé à la célèbre académie La Masia de Barcelone à l’âge de 10 ans, mais a été contraint de retourner au Japon cinq ans plus tard après que le club a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de transfert impliquant de jeunes joueurs.

Des sorts dans les clubs de J.League FC Tokyo et Yokohama F Marinos ont suivi avant un retour en Espagne peu après son 18e anniversaire.

Cependant, plutôt que de re-signer avec Barcelone comme cela était largement attendu, le Real Madrid s’est précipité pour capturer Kubo.

Takefusa Kubo a été l’un des joueurs les plus remarquables du Japon lors du tournoi olympique masculin. MARIKO ISHIZUKA/AFP

La vie dans le football espagnol a vu sa forme s’effondrer plutôt qu’exploser. Il n’a pas encore joué pour la première équipe de Madrid et a plutôt été prêté à Majorque, Villarreal et Getafe.

Aucun de ces relais n’a donné grand-chose en termes de succès, ajoutant encore à la motivation de Kubo pour faire impression contre les Espagnols mardi.

Ayant déjà marqué ce tournoi en marquant le premier but des trois victoires du Japon en phase de groupes, Kubo a été en contact avec ceux qu’il connaît au sein de l’équipe de Luis de la Fuente pour intensifier le battage médiatique.

« J’ai beaucoup de coéquipiers en Espagne », a déclaré Kubo. « En fait, j’ai parlé à [Barcelona defender] Eric Garcia avant le match (de la Nouvelle-Zélande) et nous voulions tous les deux nous rencontrer en demi-finale.

« Et c’est arrivé. Nous étions amis, maintenant nous sommes rivaux et nous allons tout donner. Ce sera un grand match et j’espère que nous pourrons gagner. »