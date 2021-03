Le Japon et l’Indonésie ont signé un pacte permettant le transfert d’équipements et de technologies de défense japonaises à Jakarta, alors que les deux pays renforcent leurs liens militaires face à une activité chinoise de plus en plus affirmée dans la région.

