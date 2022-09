Le Japon et l’Inde tiennent des pourparlers sur la sécurité au milieu d’importants exercices russes

TOKYO (AP) – Le Japon et l’Inde tiennent jeudi des pourparlers de sécurité entre leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Tokyo, cherchant à renforcer davantage leurs liens militaires au milieu des tensions croissantes de la Chine et de la Russie dans la région.

Le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada a rencontré son homologue indien Rajnat Singh avant de rejoindre les ministres des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et Subrahmanyam Jaishankar lors des pourparlers de sécurité plus tard dans la journée. Le Japon et l’Inde ont tenu leurs premiers pourparlers de sécurité “2 + 2” en 2019.

La réunion intervient à un moment sensible où la Russie organise un exercice militaire multinational majeur dans son Extrême-Orient, avec la participation de la Chine et de l’Inde.

Tokyo a protesté auprès de Moscou à ce sujet, y compris les îles contestées détenues par la Russie sur lesquelles le Japon revendique la souveraineté. Le Japon a également fait part de sa “grave préoccupation” concernant les exercices de tir naval organisés conjointement par la Russie et la Chine au large de la côte nord du Japon au cours du week-end.

Des responsables du ministère des Affaires étrangères ont déclaré que le Japon avait mis en garde l’Inde contre la participation aux exercices organisés sur les îles contestées et que les troupes indiennes ne participaient qu’à des exercices au sol dans d’autres régions.

Des responsables du ministère japonais des Affaires étrangères ont déclaré mercredi que le Japon souhaitait intensifier les exercices militaires conjoints et la coopération dans le développement et le transfert d’équipements et de technologies militaires avec l’Inde.

Le Japon espère étendre les transferts d’équipements militaires pour soutenir sa faible industrie de la défense alors que le pays tente de renforcer sa capacité militaire et ses dépenses pour dissuader les menaces croissantes de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord.

Le Japon et l’Inde discutent du développement conjoint de la technologie des véhicules terrestres sans pilote, ont déclaré des responsables japonais. Le projet antérieur du Japon de vendre des avions d’atterrissage en mer à l’Inde a été retardé, en partie par les coûts.

Le Japon souhaite également réaffirmer le soutien de l’Inde à la promotion d’une “vision indo-pacifique libre et ouverte” que le Japon promeut avec les États-Unis dans le cadre du cadre Quad qui inclut également l’Australie pour contrer l’affirmation de la Chine dans la région.

Le journaliste de l’AP Chisato Tanaka a contribué à ce reportage.

Mari Yamaguchi, Associated Press