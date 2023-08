Le Japon et l’Inde sont les pays d’Asie les plus chers pour envoyer des travailleurs à l’étranger

Les salaires et les avantages sociaux des expatriés au Japon sont restés les plus élevés d’Asie, selon un nouveau rapport.

Le forfait moyen des expatriés au Japon coûte aux employeurs 370 183 $, selon Enquête « MyExpatriate Market Pay » par la société de données ECA International.

C’est toutefois 12 % de moins que l’an dernier, en raison de la faiblesse du yen japonais, qui a chuté de 9 % cette année.

En conséquence, lorsqu’ils sont mesurés en dollars américains, les coûts des salaires, des avantages sociaux et des impôts « ont tous chuté de pourcentages à deux chiffres », indique le rapport.

À l’échelle mondiale, le Japon s’est classé deuxième tandis que le Royaume-Uni a conservé sa première place en tant que lieu le plus cher au monde pour envoyer des expatriés.

L’étude – qui prend en compte les salaires en espèces, les avantages tels que l’hébergement ou les services publics et les impôts – a été menée pour aider les entreprises à « évaluer leurs forfaits par rapport au marché », a déclaré ECA International.

Plus de 340 entreprises et plus de 10 000 expatriés internationaux ont participé à l’enquête.