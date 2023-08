Le Japon et l’Espagne se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine

Le Japon et l’Espagne sont devenus les premières équipes à réserver leur place pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Les deux équipes se sont précédemment qualifiées pour les huitièmes de finale après avoir terminé respectivement première et deuxième du groupe C. Le Japon s’est occupé de la Norvège samedi dans un match à égalité. L’Espagne, en revanche, a dominé ses adversaires suisses dans la soirée.

Des buts en deuxième mi-temps propulsent le Japon en quarts de finale

Les Japonaises ont rapidement pris les devants dans leur match grâce à un but contre son camp de la milieu de terrain Ingrid Syrstad Engen. La Norvège se défendrait cependant pour égaliser le score cinq minutes plus tard. Les deux équipes entreraient à la mi-temps avec le match à égalité. Le Japon a ensuite mis fin au match avec deux buts en seconde période. Risa Shimizu a marqué cinq minutes après la pause, tandis qu’Hinata Miyazawa a mis la touche finale à la victoire à la 81e minute.

L’équipe nationale féminine des États-Unis pourrait être la prochaine adversaire du Japon. Les Américains doivent affronter la puissante Suède en huitièmes de finale dimanche. S’ils devaient passer les Suédois, l’USWNT affronterait alors la nation asiatique en quart de finale. Le Japon n’a jusqu’à présent accordé qu’un seul but au total lors du tournoi.

L’Espagne est sortie en force après quatre buts en première mi-temps

L’Espagne a réservé sa place en quarts de finale avec une domination face à la Suisse. Aitana Bonmati a donné l’avantage aux Espagnols après seulement cinq minutes au compteur. Bien que les Suisses aient égalisé le score seulement six minutes plus tard, le match est finalement devenu une affaire à sens unique. L’Espagne a ajouté trois autres buts dans la première période pour prendre une avance de 4-1 à la mi-temps. Jenni Hermoso a marqué le seul but en seconde période pour couronner une performance presque parfaite dans la soirée.

La victoire de l’Espagne signifie qu’elle affrontera ensuite le vainqueur des Pays-Bas et de l’Afrique du Sud en quarts de finale. L’équipe néerlandaise est actuellement classée neuvième au monde par la FIFA et en tête du groupe E au-dessus de l’USWNT.

L’Afrique du Sud, cependant, en a choqué beaucoup en se qualifiant même pour les huitièmes de finale. Ils sont actuellement classés 54e par l’instance dirigeante et ont terminé deuxièmes du groupe G derrière la Suède.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua