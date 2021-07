Le Japon et les Philippines organiseront pour la première fois des exercices conjoints de l’armée de l’air dans un contexte d’hostilités croissantes avec la Chine

Dans un communiqué publié jeudi, l’ambassade du Japon a salué les exercices comme un « étape importante » dans la coopération de défense entre les deux nations. Ils débuteront le 5 juillet à la base aérienne de Clark, sur l’île de Luzon aux Philippines, et dureront trois jours.

Les exercices se concentreront sur la formation bilatérale air-air dans les secours humanitaires et en cas de catastrophe, et comprendront un Lockheed C-130 Hercules de l’armée de l’air japonaise qui simulera la livraison de biens de secours dans des zones isolées tout en étant exploité par des aviateurs japonais et philippins.

« Le Japon et les Philippines sont tous deux des pays sujets aux catastrophes naturelles et nous pouvons partager tellement de choses sur les opérations de secours en cas de catastrophe pour sauver des vies », a déclaré le major Mizuno Masaki, commandant d’unité de la Force aérienne d’autodéfense japonaise, dans le communiqué.

Tokyo a déjà aidé à fournir de l’aide aux Philippines le typhon Haiyan, connu aux Philippines comme super Le typhon Yolanda a dévasté des régions du pays en 2013, tuant plus de 6 000 personnes et laissant des milliers de sans-abri.

La déclaration a également souligné que Tokyo était attaché à l’état de droit dans la région indo-pacifique. Les États-Unis et leurs alliés pensent que cela a été sapé par les revendications territoriales et les actions chinoises dans la région.

Les Philippines et le Japon ont des revendications qui se chevauchent avec la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale. Les revendications de Pékin sur les eaux et les îles qu’elles contiennent ont été largement rejetées comme infondées à la fois par ses voisins d’Asie de l’Est et par la communauté internationale.

Le mois dernier, Tokyo a fustigé la Chine, affirmant que Pékin avait fait naviguer des navires près des îles Senkaku contestées, tandis que les Philippines étaient dans une guerre de mots avec Pékin au sujet de la présence de navires chinois dans les récifs de la zone économique exclusive des Philippines.

Pékin a appelé les autres nations à s’abstenir de contester ses droits historiques sur de vastes zones des mers de Chine orientale et méridionale, en utilisant une ligne de démarcation connue sous le nom de « ligne à neuf tirets » pour marquer son territoire.

