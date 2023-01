Le Japon et les États-Unis tiendront des pourparlers sur la sécurité avant que Kishida ne rencontre Biden

TOKYO (AP) – Le Japon et les États-Unis tiendront des pourparlers sur la sécurité entre leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Washington la veille de l’arrivée du Premier ministre japonais Fumio Kishida dans la capitale américaine la semaine prochaine, concluant sa tournée dans les pays du Groupe des Sept alors que Tokyo étend son militaire et approfondir l’alliance avec l’Amérique au milieu de l’influence croissante de la Chine.

Kishida entreprendra un voyage dans six pays lundi en France, en Italie, en Grande-Bretagne et au Canada avant son sommet du 13 janvier avec le président américain Joe Biden.

Le ministre de la Défense Yasukazu Hamada et le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi se rendront à Washington pour rejoindre leurs homologues américains Lloyd Austin et Antony Blinken pour leurs pourparlers de sécurité “2+2” mercredi, juste avant le sommet de leurs dirigeants à la Maison Blanche, ont annoncé vendredi des responsables japonais. .

Les pourparlers «2 + 2» devraient se concentrer sur leurs nouvelles stratégies de sécurité nationale, publiées par le Japon à la mi-décembre et les États-Unis en octobre, et sur la manière dont les deux alliés prévoient de résoudre les problèmes de sécurité, notamment la Chine, la Corée du Nord et la Russie.

“Nous discuterons du renforcement de la capacité de dissuasion et de réponse de l’alliance nippo-américaine alors que nous prenons en considération nos nouveaux documents de stratégie”, a déclaré Hamada aux journalistes.

Hamada a déclaré vendredi que lui et Austin tiendront séparément des pourparlers bilatéraux sur la défense jeudi pour discuter des détails de la manière dont leurs armées peuvent étendre et approfondir leurs opérations. Lorsqu’on leur a demandé s’ils discuteraient d’une révision de leur directive de défense actuelle basée sur le rôle plus défensif du Japon, Hamada a déclaré que rien n’avait été décidé.

Le Japon a adopté en décembre un ensemble de trois documents de stratégie de sécurité et de défense qui rompent avec sa position exclusivement d’autodéfense. Dans le cadre de ces nouvelles stratégies, le Japon s’engage à renforcer sa capacité de contre-attaque avec des missiles de croisière à longue portée pouvant atteindre des cibles potentielles en Chine, à doubler son budget de défense d’ici cinq ans et à renforcer le développement d’armes avancées.

Les responsables américains ont salué la volonté du Japon de jouer un rôle plus offensif, tandis que les experts affirment que cela pourrait également contribuer à élargir la coopération avec l’Australie, leur principal partenaire de défense régional.

Kishida a déclaré mercredi que ses entretiens avec Biden souligneront la force de l’alliance nippo-américaine et mettront en évidence une coopération plus étroite entre les pays dans le cadre des nouvelles stratégies de sécurité et de défense du Japon adoptées le mois dernier.

Kishida a déclaré que la coordination avec les autres dirigeants du G-7 avant le sommet d’Hiroshima qu’il accueillera en mai est un objectif clé de son voyage, mais les responsables japonais ont déclaré que leurs discussions porteront également sur la sécurité et la coopération militaire.

Kishida prévoit de discuter d’un approfondissement des liens de sécurité avec la France par le biais d’exercices militaires conjoints. Le développement et la production conjoints par le Japon de son avion de chasse de nouvelle génération FX avec l’Italie et la Grande-Bretagne pour un déploiement en 2035 seront l’un des principaux objectifs de sa visite à Rome et à Londres alors qu’ils cherchent à étendre davantage leurs liens militaires.

Mari Yamaguchi, Associated Press