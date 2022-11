Le Japon et les États-Unis organisent des exercices d’armement conjoints au milieu de l’inquiétude de la Chine et de la Corée du Nord

Le Japon et les États-Unis ont entamé jeudi un exercice militaire conjoint majeur dans le sud du Japon alors que les alliés visent à renforcer leur préparation face à l’affirmation croissante de la Chine et à l’intensification des lancements de missiles de la Corée du Nord.

Les exercices biennaux “Keen Sword” ont débuté sur une base aérienne japonaise dans le sud du Japon et ont également eu lieu à plusieurs autres endroits au Japon et dans les environs. Ils se dérouleront jusqu’au 19 novembre.

Environ 26 000 soldats japonais et 10 000 américains, ainsi que 30 navires et 370 avions des deux côtés, doivent participer aux exercices, selon le ministère japonais de la Défense. L’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada se joindront également à certaines parties des exercices, a-t-il ajouté.

Des entraînements conjoints sur le terrain comprenant des exercices de débarquement amphibies sont prévus sur les îles éloignées du sud-ouest du Japon, notamment Tokunoshima, Amami et Tsutarajima, alors que le Japon renforce sa capacité de défense dans la région au milieu des tensions croissantes à propos de la Chine.

La Chine a renforcé ses revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en construisant des îles artificielles équipées d’installations militaires et d’aérodromes. Pékin revendique également une série d’îles contrôlées par le Japon dans la mer de Chine orientale et a intensifié le harcèlement militaire de Taïwan autonome, qui, selon elle, fait partie de la Chine et doit être annexée par la force si nécessaire.

L’exercice conjoint intervient également dans la foulée de l’intensification des tirs de missiles par la Corée du Nord, qui en a lancé plus de 30 cette année, dont un mercredi qui est tombé en mer entre la péninsule coréenne et le Japon. Le mois dernier, un missile balistique intercontinental a survolé le nord du Japon.

Le Premier ministre Fumio Kishida, citant la détérioration de la sécurité dans la région, s’est engagé à augmenter considérablement la capacité militaire japonaise et éventuellement à permettre une capacité de frappe préventive pour attaquer de loin les sites de lancement de missiles ennemis. Les plans devraient être inclus dans une stratégie de sécurité nationale révisée et des directives de défense à moyen et long terme plus tard cette année.

Une décision de développer une capacité de frappe est un changement majeur pour le principe d’autodéfense du Japon, bien que le pays ait rapidement élargi le rôle et la capacité de son armée au cours de la dernière décennie pour travailler plus étroitement avec les États-Unis et d’autres partenaires de la région et de l’Europe. .

Des exercices comme Keen Sword offrent aux forces japonaises et américaines “des opportunités de s’entraîner ensemble dans une variété de domaines de mission dans des scénarios réalistes pour améliorer la préparation, l’interopérabilité et construire une dissuasion crédible”, ont déclaré les forces américaines au Japon dans un communiqué jeudi.

Mari Yamaguchi, Associated Press

ChineJaponMilitaireÉtats-Unis