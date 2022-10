Le Japon et l’Australie améliorent leur pacte de sécurité contre la menace chinoise

CANBERRA, Australie (AP) – Le Japon et l’Australie ont signé samedi un nouvel accord de sécurité bilatéral pour refléter la détérioration des perspectives de sécurité pour leur région en raison de l’affirmation croissante de la Chine.

La mise à jour de la Déclaration conjointe sur la coopération en matière de sécurité, un pacte signé pour la première fois en 2007 lorsque la montée en puissance de la Chine était moins préoccupante, a été le principal résultat de la rencontre du Premier ministre japonais Fumio Kishida avec son homologue australien Anthony Albanese dans la ville de Perth sur la côte ouest.

Il s’appuie sur un accord d’accès réciproque que Kishida a signé en janvier avec le Premier ministre australien de l’époque, Scott Morrison, qui supprime les obstacles à la tenue d’exercices militaires conjoints dans l’un ou l’autre pays.

C’est le premier accord de ce type que le Japon a conclu avec un pays autre que les États-Unis. Le Japon a annoncé samedi que ses forces d’autodéfense s’entraîneront et participeront à des exercices avec l’armée australienne dans le nord de l’Australie pour la première fois dans le cadre de l’accord.

Dans le cadre de cet accord, Albanese a déclaré aux journalistes : “Cette déclaration historique envoie un signal fort à la région de notre alignement stratégique”.

Kishida a déclaré que le nouveau cadre de coopération dans les opérations, le renseignement, l’information et le soutien logistique avait été développé dans un “environnement stratégique de plus en plus difficile”.

“Cette déclaration renouvelée … tracera la direction de notre coopération en matière de sécurité et de défense au cours des 10 prochaines années”, a déclaré Kishida par l’intermédiaire d’un interprète.

La visite de Kishida pour un sommet bilatéral annuel est sa quatrième rencontre avec Albanese depuis que le gouvernement du leader australien a été élu en mai.

Ils se sont rencontrés pour la première fois à Tokyo, deux jours après les élections, pour un sommet du Quadrilateral Security Dialogue, plus connu sous le nom de Quad, qui a réuni Albanese et Kishida avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi.

La décision de tenir la réunion de samedi à Perth, la capitale de l’État d’Australie-Occidentale, qui fournit une grande partie du gaz naturel liquide du Japon et du blé à partir duquel les nouilles udon sont fabriquées, était symbolique des liens économiques étroits entre les deux pays.

Le Japon et l’Australie ont convenu de coopérer sur la sécurité énergétique, qui est menacée à l’échelle mondiale par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’Australie fournit la majeure partie de l’énergie du Japon sous forme de GNL et de charbon.

Kishida a déclaré que lui et Albanese étaient tous deux profondément attachés au désarmement nucléaire et opposés à la menace nucléaire en Ukraine.

“La récente rhétorique de la Russie sur l’utilisation possible d’armes nucléaires en Ukraine est profondément préoccupante”, a déclaré Kishida.

“L’acte de la Russie de menacer d’utiliser des armes nucléaires est une grave menace pour la paix et la sécurité de la communauté internationale et absolument inacceptable”, a-t-il ajouté.

Le Japon et l’Australie ont également signé un partenariat sur les minéraux essentiels qui renforcerait les chaînes d’approvisionnement des fabricants japonais.

Les ressources australiennes en minéraux critiques comme l’antimoine, le cobalt, le lithium, le minerai de manganèse, le niobium, le tungstène et le vanadium se classent parmi les cinq premières au monde, selon un site Web du gouvernement australien.

L’Australie est le premier producteur mondial de lithium et de rutile et le deuxième producteur de zircon et de terres rares.

Le budget de la défense de la Chine a plus que quadruplé depuis 2007, lorsque l’Australie et le Japon ont signé leur première déclaration de défense.

En 2006, des avions de combat japonais se sont précipités pour intercepter 22 avions militaires chinois dans l’espace aérien japonais. L’année dernière, des avions de combat japonais se sont précipités en réponse à 722 avions chinois.

Les inquiétudes concernant l’influence croissante de la Chine dans la région se sont intensifiées plus tôt cette année lorsque Pékin a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon qui a fait craindre l’établissement d’une base navale chinoise dans le Pacifique Sud à moins de 2 000 kilomètres (1 200 miles) au large de la côte nord-est de l’Australie.

Rod Mcguirk, l’Associated Press