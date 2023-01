Le Japon et la Grèce renforcent leurs liens de sécurité en tant que “partenaires stratégiques”

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et son homologue grec, Kyriakos Mitsotakis, ont convenu lundi de renforcer leurs liens en matière de sécurité, de défense et d’économie et se sont engagés à coopérer pour répondre à l’invasion russe de l’Ukraine et à d’autres menaces en Europe et en Asie.

Ils ont déclaré qu’ils avaient convenu de transformer les relations de leurs nations en un « partenariat stratégique », avec des liens de défense couvrant l’équipement et la technologie militaires.

Les dirigeants ont déclaré dans une déclaration conjointe à l’issue de leurs entretiens à Tokyo qu’ils reconnaissaient l’importance de renforcer l’engagement de l’OTAN dans la région indo-pacifique et de promouvoir davantage la coopération de l’OTAN avec le Japon.

Cette reconnaissance est intervenue lorsque le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, est arrivé lundi à Tokyo après une visite en Corée du Sud, où il a appelé Séoul à fournir un soutien militaire direct à l’Ukraine.

Le Japon, un proche allié des États-Unis, a ces dernières années élargi ses liens militaires avec d’autres pays de l’Indo-Pacifique ainsi qu’avec la Grande-Bretagne, l’Europe et l’OTAN. Le Japon a également publié une nouvelle stratégie de sécurité nationale indiquant sa détermination à renforcer son armée et à aller au-delà de son principe d’après-guerre qui se limitait à l’autodéfense.

Kishida et Mitsotakis ont déclaré qu’ils ont souligné l’importance pour les deux nations maritimes de travailler ensemble pour assurer une navigation libre et sûre sur les voies navigables ouvertes, et ont convenu que les navires-écoles des garde-côtes japonais feront escale en Grèce plus tard cette année pour améliorer leurs communications et leur coopération.

Les deux dirigeants ont exprimé “une forte opposition à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition qui accroît les tensions et sape la stabilité régionale et l’ordre international” partout, y compris en Méditerranée orientale et dans les mers de Chine orientale et méridionale.

Mari Yamaguchi, Associated Press