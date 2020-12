TOKYO (AP) – Les cas quotidiens de coronavirus au Japon ont dépassé les 3000 pour la première fois tandis que le gouvernement retarde des mesures plus strictes de peur de nuire à l’économie avant la saison des vacances.

Les 3030 nouveaux cas, dont 621 à Tokyo, ont porté le total national du Japon à 177 287 avec 2562 décès, a déclaré dimanche le ministère de la Santé.

Les experts affirment que les cas graves sont en augmentation dans tout le pays, ce qui alourdit les hôpitaux et affecte le traitement médical quotidien des autres patients. Ils ont exhorté les autorités à prendre des mesures telles que la suspension des déplacements à l’extérieur de la ville et la demande de fermeture anticipée des magasins.

Des sondages récents dans les médias montrent que les cotes de soutien du gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga ont chuté d’environ 20 points, contre 70% environ au cours de ses trois premiers mois en fonction au milieu du mécontentement du public face à sa gestion du coronavirus.

Le Japon a décrété un état d’urgence non contraignant au printemps et a survécu à des pics d’infection antérieurs sans verrouillage. Les experts disent que la résurgence continue de la saison sèche et froide serait un défi plus important.

Dans d’autres développements dans la région Asie-Pacifique:

– La Corée du Sud a établi un autre record pour son total quotidien de coronavirus avec 1030, alors que les autorités luttent pour supprimer la propagation du virus. L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré dimanche que les cas supplémentaires, dont deux décès, avaient porté le nombre de cas nationaux à 42 766 avec 580 décès. Environ 80% des nouveaux cas ont été découverts dans la région densément peuplée de Séoul, où les autorités ont fermé les boîtes de nuit et autres lieux à haut risque, interdit les repas de fin de soirée et pris d’autres mesures pour ralentir la propagation. Mais ces mesures ont eu peu d’effet. Le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré samedi que son gouvernement pourrait devoir appliquer ses règles de distanciation sociale au plus haut niveau si le virus ne ralentissait pas. De telles restrictions interdiraient un rassemblement de plus de 10 personnes, fermeraient les écoles, les théâtres et les grands magasins et suspendraient les ligues sportives professionnelles.

L’histoire continue

– Les autorités chinoises ont verrouillé une zone de plus de 250000 personnes après qu’une demi-douzaine de cas de coronavirus ont été confirmés près de la frontière russe dans la province nord-est du Heilongjiang. Des points de contrôle ont été mis en place à Dongning et Suifenhe, et on a dit aux gens de ne pas partir si nécessaire. Le service de bus a été suspendu, les écoles fermées et la production interrompue dans les usines ne faisant pas les besoins quotidiens. On a dit aux restaurants d’arrêter le service de restauration et aux communautés résidentielles pour contrôler l’entrée. Quatre cas ont été confirmés depuis jeudi à Suifenhe et deux à Dongning. La Chine, où le coronavirus est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière, a agi rapidement pour éradiquer toute réapparition du virus. La Commission nationale de la santé a signalé 24 nouveaux cas dans tout le pays, dont quatre dans le Heilongjiang et un autre dans la province du Sichuan dans le sud-ouest. Les 19 autres ont été importés de l’extérieur de la Chine.

___

Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak