Le Japon et la Chine se précipitent pour développer la technologie permettant de retirer les déchets de l’espace

TOKYO – Lorsque la Chine a réussi à remorquer un satellite mort sur une «orbite de cimetière» cette année, cela a alarmé les experts japonais qui ont tenté de placer leur pays à l’avant-garde du marché mondial en expansion de l’enlèvement des déchets spatiaux. Certains ont interprété l’exploit chinois comme une démonstration d’une capacité offensive en orbite – la capacité de faire des approches indésirables et rapprochées d’autres satellites. La technologie impliquée est un précurseur de ce que le Japon est en train de construire.

Avec le décollage des activités spatiales commerciales, la quantité de déchets en orbite autour de la planète constitue une menace croissante de collisions. Entreprises autour du globe travaillent à développer les moyens d’envoyer ces déchets vers la Terre afin qu’ils brûlent dans les températures extrêmes de la rentrée.

Aucune règle ne régit qui est responsable du nettoyage – ou de l’atténuation des débris spatiaux, comme on l’appelle – mais le Japon a l’intention de jouer un rôle clé dans leur développement. La nation a intensifié sa coopération avec les États-Unis dans réponse aux capacités spatiales croissantes de la Chine.

« Dans l’espace, le Japon a toujours été un pays de seconde vitesse. La première vitesse a toujours été les États-Unis, l’Union soviétique et, récemment, la Chine », a déclaré Kazuto Suzuki, expert en politique spatiale à la Graduate School of Public Policy de l’Université de Tokyo. “C’est une opportunité en or pour le Japon, mais le temps est très court.”

Le Pentagone cherche des éboueurs dans l’espace

L’orbite terrestre basse est pleine de détritus. Des décennies d’exploration ont laissé des milliers de pièces d’équipement et de satellites désormais inutiles qui tournent autour de la planète à 17 500 milles à l’heure. Certains ont la taille d’une bille, d’autres la taille d’un autobus scolaire.

La gestion des débris spatiaux nécessite une coopération et une confiance entre les pays, en particulier les principaux pollueurs – les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais cela a été rare compte tenu de l’état glacial des relations entre Washington et Pékin et Moscou. En 2021, les Chinois ont accusé les États-Unis de violer les obligations des traités internationaux après que leur station spatiale ait dû manœuvrer pour éviter de s’écraser sur Satellites Starlink exploités par la société SpaceX d’Elon Musk.

La collaboration sur cette question “ne fonctionne que si les pays sont prêts à faire passer les intérêts internationaux avant leur propre paranoïa concernant les préoccupations militaires, et il n’est pas clair que la Chine le soit, et les États-Unis ne le soient certainement pas”, a déclaré Jonathan McDowell, astrophysicien à l’Université de Harvard. -Centre Smithsonien d’Astrophysique.

“Le problème, c’est qu’il n’y a pas de contrôleur aérien international pour l’espace”, a-t-il ajouté.

Bien que les efforts américains en matière d’atténuation soient encore naissants, le Japon progresse rapidement. Son agence d’exploration aérospatiale s’est associée à Astroscale, une société dont le siège est à Tokyo, pour mener à bien la première mission mondiale d’enlèvement de débris et offrir des services d’enlèvement de routine d’ici 2030.

Astroscale développe également des technologies pour ravitailler et réparer les satellites en orbite, ce qui éviterait qu’ils ne deviennent obsolètes aussi rapidement et contribuerait à prolonger leur durée de vie. Ces mêmes technologies permettraient aux missions d’Astroscale de faire le plein dans l’espace et ainsi d’enlever à chaque fois plus de débris.

“L’espace est grand, mais les orbites autour de la Terre ne le sont pas. Les autoroutes que nous utilisons sont limitées », a déclaré Chris Blackerby, un ancien responsable de la NASA qui est le directeur de l’exploitation d’Astroscale. «Donc, si nous continuons à mettre des choses là-haut et à les laisser là-haut, il va y avoir un accident. Ce n’est pas une question de si, c’est une question de quand. Nous devons réduire ce risque.

En travaillant avec Astroscale, le gouvernement japonais essaie de créer des normes à suivre pour les entreprises et les pays. Plus tôt cette année, le gouvernement a entamé le processus de création de règles et de réglementations pour les entités impliquées dans la recherche et les missions d’élimination des débris spatiaux. L’objectif est de faire de la transparence et de la notification la norme, ce qui, selon les experts, est important pour éviter d’attiser les soupçons entre concurrents et d’éventuels conflits.

Des débris du lancement d’une fusée en Chine se sont écrasés – et personne ne sait où

“Créer un précédent est un excellent moyen de tenir les autres pays responsables”, a déclaré Suzuki. «Cela va – pas légalement, mais moralement – ​​lier d’autres pays. Et si la Chine, par exemple, essaie de trouver différentes façons d’aborder cela, alors la Chine devra peut-être expliquer pourquoi la Chine fait quelque chose de différent de ce que le Japon a fait.

Des entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie sont à leurs trousses. Aux États-Unis, où une récente décision de la FCC a réduit la règle de « désorbitation » des satellites après la mission de 25 ans à cinq ans, Lockheed Martin et Raytheon sont fiancés. Obruta Space Solutions au Canada est sous contrat avec l’agence spatiale de ce pays pour développer une technologie d’élimination des débris. La start-up suisse ClearSpace travaille avec l’Agence spatiale européenne pour faire de même.

Les entreprises chinoises se concentrent également sur la question. Origin Space, une start-up minière basée à Shenzhen, a lancé l’année dernière un prototype de robot capable d’attraper des débris spatiaux avec un grand filet.

Le plus grand besoin de nettoyage pourrait bientôt être la Chine. Le pays, qui n’a mis en place son premier satellite qu’en 1970, vise à devenir une puissance spatiale mondiale d’ici 2045. Et avec plus de 500 satellites en orbite en avril, plus de lancements de fusées que tout autre pays depuis plusieurs années, la construction de son propre station spatiale et une industrie spatiale commerciale en plein essor, elle est sur le point de laisser derrière elle plus de débris que d’autres.

En 2007, Pékin a lancé un missile balistique sur l’un de ses anciens satellites météorologiques. L’impact a créé le plus grand nuage de débris spatiaux de tous les temps, et bon nombre des plus de 3 000 restes resteront en orbite pendant des décennies.

Pourtant, le pays a tranquillement franchi une étape importante dans l’atténuation des débris en janvier lorsque son satellite Shijian 21 a atteint ce satellite défunt, s’y est amarré puis l’a remorqué sur ce que l’on appelle une orbite d’élimination, loin des orbites opérationnelles régulières. La Chine a informé le Bureau des affaires spatiales de l’ONU à l’avance de son action, ce que Suzuki a qualifié de bon signe que Pékin reconnaît l’importance de la transparence dans ces efforts.

En ce qui concerne l’enlèvement des débris spatiaux, la Chine a soutenu et suivi les directives du bureau des Nations Unies et du Comité de coordination inter-agences sur les débris spatiaux. En mai 2021, par exemple, le gouvernement a publié de nouvelles normes de gestion pour les petits satellites qui obligent les opérateurs à soumettre des plans pour les désorbiter, ainsi que des mesures de sécurité détaillées en cas de dysfonctionnement.

“L’ambition de la Chine est d’être traitée avec respect et d’être considérée comme l’égale des États-Unis”, a déclaré McDowell. “Il y a des domaines comme l’enlèvement actif des débris où les États-Unis ont vraiment laissé tomber, et il y a une ouverture pour que la Chine prenne le leadership.”