Le Japon est inondé de touristes. Les visiteurs sortent désormais des sentiers battus | Tourisme

Tokyo, Japon – Lorsque Paul Christie a commencé à organiser des visites sur le Nakasendo au Japon, une ancienne route commerciale le long des villes postales de la vallée de Kiso, dans la préfecture de Nagano, peu de voyageurs fréquentaient le sentier.

Christie, qui a vécu de temps en temps au Japon depuis la fin des années 1980, considérait l’itinéraire comme une excellente opportunité pour les touristes de découvrir une facette plus authentique du Japon, leur permettant d’explorer à pied l’histoire, la nature et la géographie du pays.

Depuis qu’elle a pris la direction du voyagiste Walk Japan en 2002, Christie s’est donné pour mission de répartir les touristes plus uniformément dans l’archipel.

« Nous faisons cela depuis 20 ans et nous avons tendance à aller dans des endroits qui ne sont pas touristiques, nous faisons donc découvrir les parties intéressantes du Japon », a déclaré le natif du Royaume-Uni à Al Jazeera.

« Cela répond aux problèmes de « surtourisme » que connaît le Japon. »

Le « surtourisme » était un sujet de discussion courant dans l’industrie touristique japonaise avant la pandémie de COVID-19.

Après huit années consécutives de croissance des entrées, le Japon a reçu un record de 32 millions de visiteurs en 2019.

Mais la marée montante n’a pas soulevé tous les bateaux. La plupart des voyageurs ont afflué vers la Route de l’Or, allant de Tokyo à travers l’agglomération d’Osaka-Kyoto-Kobe, mettant à rude épreuve les quartiers historiques, les sanctuaires shinto, les temples bouddhistes et les musées populaires.

Depuis que le Japon a levé ses restrictions frontalières liées à la pandémie en octobre de l’année dernière, les inquiétudes concernant un tourisme non durable sont revenues.

Les visiteurs sont revenus en masse : 2,3 millions de touristes étrangers sont arrivés en juillet, le chiffre le plus élevé depuis 2019.

La décision de la Chine le mois dernier de lever son interdiction de trois ans sur les voyages de groupe au Japon devrait entraîner une nouvelle hausse des arrivées.

En 2019, 9,2 millions de touristes chinois se sont rendus au Japon, ce qui représente près d’un tiers de tous les visiteurs, dépensant ainsi 1,8 billion de yens (12,2 milliards de dollars).

« Notre siège social est situé au centre de Kyoto et nous pensons qu’il y a autant de touristes qu’avant le COVID », a déclaré à Al Jazeera Hiroshi Kawaguchi, directeur général du voyagiste Oku Japan.

« Il s’agit d’une situation similaire où les principaux sites touristiques sont surpeuplés et les bus publics font la queue. »

Même si Kawaguchi affirme que la vision de son entreprise n’est pas axée sur la réduction du surtourisme, le modèle économique d’Oku Japan est adapté à ces préoccupations.

« La majeure partie de nos itinéraires s’effectue hors des sentiers battus », a déclaré Kawaguchi à Al Jazeera.

« Plus important encore, chaque visite que nous proposons inclut un élément d’interactions communautaires… Nous appelons ces expériences fureai, et cela est particulièrement important non seulement pour le plaisir des clients mais aussi de la communauté locale. »

Les voyagistes axés sur les régions moins explorées croient également au pouvoir du tourisme pour avoir un impact positif sur les communautés rurales et stimuler le chiho-sosei, ou la revitalisation régionale.

En 2007, Walk Japan a lancé le projet communautaire visant à redynamiser deux vallées voisines de la péninsule de Kunisaki, où l’entreprise est basée.

En plus d’organiser des visites de groupe dans la région, Walk Japan contribue à l’agriculture, à l’éducation, au développement immobilier et à la création d’emplois.

La revitalisation fait « partie de l’ADN de l’entreprise », a déclaré Christie.

« Nous voulons donner un exemple de ce qui est possible et peut-être inspirer les autres. »

Alors que la population du Japon vieillit, de nombreux petits villages sont au bord de l’extinction. Pour ces communautés, le tourisme peut être une force de rajeunissement bienvenue et indispensable.

« Avec le soutien adéquat, certaines communautés veulent véritablement [tourists] de découvrir leur hospitalité et leur mode de vie local et de découvrir leur région, à condition qu’ils ne soient pas submergés par les visiteurs et que la qualité de vie ne soit pas dégradée », Alex Bradshaw, fondateur et consultant en chef du cabinet de conseil en voyages et tourisme Gotoku, a déclaré à Al Jazeera.

« Même si un village ne survit pas dans le futur, le fait que quelqu’un s’en souvienne est incroyablement puissant ; que les gens vivaient ici et qu’ils avaient ce style de vie et que nous partagions un peu de temps ensemble. Ce genre d’interaction humaine est très important.

Le surtourisme ne se limite pas aux zones urbaines du Japon.

Les sites ruraux du patrimoine mondial, les îles subtropicales, les sentiers de randonnée populaires et les parcs nationaux ont également été touchés.

Fuji-Hakone-Izu, par exemple, accueille près de la moitié de tous les visiteurs des parcs nationaux du Japon, en raison de sa proximité avec Tokyo et du site du mont Fuji.

Michelle Lyons, fondatrice de Point North, une société de branding spécialisée qui soutient les entreprises passionnées par la culture japonaise, travaille sur une campagne visant à diffuser le tourisme – et ses avantages économiques – de manière plus équitable parmi les 34 parcs nationaux du Japon.

« Je voulais trouver un moyen de promouvoir tous les parcs comme s’il s’agissait d’un réseau de destinations toutes égales les unes aux autres », a déclaré Lyons à Al Jazeera.

« Et en les présentant de cette manière, j’espère que les parcs les plus populaires contribueront à rehausser le profil des parcs les moins populaires. »

Lyons développe des épinglettes et des patchs à collectionner pour chaque parc ainsi qu’un jeu de cartes à collectionner. Elle souhaite que ces souvenirs de collection mettent en valeur les mérites individuels de chaque parc et servent d’outils pédagogiques.

« La gestion des parcs est vraiment fragmentée, il est donc difficile pour eux de coordonner leurs efforts… Il faut une série de solutions différentes qui créent de la valeur pour les groupes uniques impliqués ; une approche globale ne fonctionnera pas », a-t-elle déclaré.

« En termes d’augmentation des dépenses dans les parcs, les boutiques de cadeaux pourraient jouer un rôle important si elles sont plus stratégiques dans ce qu’elles vendent et réfléchissent à ce que les touristes veulent réellement et trouvent attrayant. »

Images stéréotypées

C’est un refrain courant dans l’industrie que le Japon ne sait pas comment se vendre auprès des voyageurs étrangers, mais Bradshaw pense que les médias occidentaux ont également tort de présenter des images stéréotypées du pays.

« Je vois comment le Japon est présenté et cela me laisse un peu confus. Je me demande simplement de quelle partie du Japon il s’agit, car ils s’appuient sur le kitsch, le côté étrange ou les tropes culturels… Ce ne sont que des maid cafés, des geishas, ​​des cérémonies du thé et des ninjas », a-t-il déclaré.

« J’espère que les gens découvriront une facette plus profonde du Japon. Mais je comprends également pourquoi cela est difficile pour l’industrie du tourisme. Quand il faut privilégier ce qui fait vendre plutôt que ce qui est authentique et forcément bon pour les territoires.»

Certaines régions ont mis en œuvre des initiatives visant spécifiquement à lutter contre la surpopulation.

Kyoto, connue comme la capitale culturelle du Japon, s’apprête à supprimer son pass de bus d’une journée pour les touristes, dont la vente cessera en octobre.

Iriomote, largement considérée comme la plus belle des îles Ryukyu, a limité le nombre de visiteurs quotidiens à 1 200.

Dans la préfecture de Yamanashi, le gouvernement local a envisagé de limiter le nombre de randonneurs sur le sentier Yoshida du mont Fuji s’il devient trop encombré.

Le mois dernier, le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé que le gouvernement élaborerait cet automne des contre-mesures à l’échelle nationale pour atténuer le surtourisme.

Kumi Kato, professeur de tourisme aux universités de Wakayama et Musashino, a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures dans la bonne direction – comme l’organisation de réunions interministérielles sur la diffusion des bénéfices du tourisme – mais qu’il restait beaucoup à faire.

« Le bien-être à destination devrait être l’objectif et le concept de référence », a déclaré Kato à Al Jazeera.

« La promotion de l’économie nocturne et tôt le matin ainsi que des destinations secondaires dispersera le tourisme dans les zones régionales, mais cela ne peut à lui seul conduire à un tourisme régional réussi. »

« Il est essentiel que l’objectif soit clairement fixé… On parle souvent des touristes haut de gamme, ou des touristes riches, mais il ne faut pas se méprendre sur le fait que seuls les touristes riches ont de la valeur », a ajouté Kato.

« De la valeur doit être ajoutée aux produits de haute qualité et aux expériences authentiques [which will] augmenter le nombre de visiteurs par dépense plutôt que d’augmenter le nombre. Le gouvernement fixe certes un objectif de séjour (nombre de jours) et de dépenses par visiteur, mais stratégiquement, « quel type de touristes » devrait être plus clair. »