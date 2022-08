Le Japon est-il ouvert aux voyageurs ? C’est là que les Singapouriens veulent voyager

Quelque 49% des Singapouriens déclarent envisager le Japon pour leurs prochaines vacances à l’étranger, selon le cabinet d’études de marché YouGov.

L’intérêt peut être encore plus élevé chez les jeunes citoyens. Quelque 68% des Singapouriens âgés de 16 à 24 ans ont indiqué qu’ils envisageaient le Japon pour leurs “prochaines vacances”, contre 37% de ceux âgés de 55 ans et plus, selon une étude publiée en mai.

Le Japon était le premier choix parmi les répondants à l’enquête avec une bonne marge, le deuxième choix, Taïwan, suscitant l’intérêt de 39 % des personnes interrogées. Selon les résultats, quelque 26 % ont indiqué qu’ils souhaitaient passer des vacances en Malaisie, mais cela peut avoir été affecté par la question de l’enquête, qui posait spécifiquement des questions sur les projets de voyage “par avion”.

Pourtant, Wanping Aw, PDG de Tokudaw, agence de voyage basée à Tokyo a déclaré que son entreprise avait connu une forte augmentation de ses activités après la réouverture de ses frontières au Japon en juin – avec 50% des demandes de renseignements et des réservations en provenance de Singapour, a-t-elle déclaré.