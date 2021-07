Le Japon envisage l’interdiction des spectateurs olympiques et prépare l’état d’urgence pour Tokyo

Le Japon envisage d’interdire à tous les spectateurs Jeux olympiques, ont déclaré mercredi plusieurs sources à Reuters, les autorités devant déclarer l’état d’urgence à Tokyo pour contenir les infections à coronavirus 16 jours avant le début des Jeux.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que son gouvernement déciderait jeudi de nouvelles mesures pour arrêter la propagation du virus. Ces mesures devraient déterminer si les spectateurs peuvent assister aux épreuves olympiques.

Des experts médicaux ont déclaré pendant des semaines que l’absence de spectateurs aux Jeux olympiques serait l’option la moins risquée alors que le public craignait largement que les Jeux n’alimentent de nouvelles poussées d’infections à coronavirus.

Les organisateurs ont déjà interdit les spectateurs étrangers et fixé un plafond aux spectateurs nationaux à 50% de leur capacité, jusqu’à 10 000 personnes, pour contenir l’épidémie de coronavirus.

Les responsables se débattent sur la question depuis des mois, mais un revers du parti au pouvoir lors d’une élection à l’assemblée de Tokyo dimanche, que certains alliés de Suga ont attribué à la colère du public face aux Jeux, a forcé le changement de cap, ont indiqué des sources.

« Politiquement parlant, il est désormais inévitable de ne pas avoir de spectateurs », a déclaré à Reuters une source du parti au pouvoir.

Le Japon organisera des élections parlementaires plus tard cette année et l’insistance du gouvernement pour que les Jeux – reportés l’année dernière car le virus se propageait dans le monde – devraient avoir lieu cette année pourrait lui coûter cher dans les urnes.

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a déclaré que les restrictions imposées aux spectateurs seraient basées sur le contenu de l’état d’urgence du coronavirus au Japon ou d’autres mesures pertinentes.

« JEUX OLYMPIQUES SÉCURITAIRES »

S’exprimant après les commentaires de Suga, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a déclaré que la ville hôte continuerait à se préparer pour « des Jeux olympiques sûrs », même sous un nouvel état d’urgence.

Le Japon n’a pas connu le type d’épidémies explosives de COVID-19 observées dans de nombreux autres pays, mais a enregistré plus de 800 000 cas et 14 800 décès.

Les autorités ont eu du mal à éradiquer les grappes persistantes d’infections, en particulier à Tokyo et dans ses environs, qui a signalé mercredi 920 nouveaux cas quotidiens, le plus élevé depuis le 13 mai.

Un déploiement lent du vaccin signifie que seulement un quart de la population japonaise a reçu au moins un vaccin contre le COVID-19.

Suga a déclaré aux journalistes qu’une décision sur les restrictions de virus serait prise jeudi après des entretiens avec des experts de la santé. Il a promis de répondre aux cas croissants de Tokyo.

Koike a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le gouvernement de Suga resserre les restrictions sur les coronavirus.

Le quotidien Sankei, citant des sources gouvernementales, a déclaré que le gouvernement se préparait à déclarer l’état d’urgence à Tokyo pour contenir le virus. Le journal Nikkei a déclaré plus tard que la nouvelle urgence durerait jusqu’au 22 août.

Cela pourrait signifier une interdiction des spectateurs lors des événements olympiques, car les restrictions déjà en place dans la ville seraient renforcées au-delà d’une date de fin initiale du 11 juillet. Sankei a déclaré qu’une « quasi urgence » était en place dans trois préfectures voisines de Tokyo, qui accueilleront certains épreuves olympiques, serait prolongée.

Les Jeux commencent le 23 juillet et se terminent le 8 août.

« CIRCONSTANCES DIFFICILES »

Le gouvernement rencontrera jeudi ou vendredi le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et les organisateurs de Tokyo pour discuter de la question des spectateurs.

Le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, a déclaré cette semaine que Suga avait évoqué la possibilité d’organiser les Jeux sans spectateurs.

Plus tôt mercredi, Toshiro Muto, le directeur général du comité d’organisation, a déclaré que les organisateurs s’efforçaient d’assurer la sécurité de tous avec des mesures de santé publique efficaces contre le COVID-19.

Muto, s’adressant au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève par une vidéo enregistrée, a ajouté : « Grâce à l’organisation réussie des Jeux de Tokyo 2020, nous espérons montrer au monde que les gens ont le droit de vivre une vie plus saine et plus heureuse, même dans des circonstances difficiles. . »

Shigeru Omi, le principal conseiller du gouvernement en matière de santé, a déclaré à une commission parlementaire de la santé qu’il était important de réduire autant que possible le nombre d’officiels olympiques et d’autres participants aux événements.

Début juillet à septembre a été « l’une des périodes les plus importantes » dans la lutte contre le coronavirus au Japon, a-t-il déclaré.

« Nous avons dit qu’il était préférable que les événements se déroulent sans spectateurs », a déclaré Omi.

« Nous demandons à de nombreuses personnes de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l’infection. Des images de spectateurs enverraient un message contradictoire. »

Les autorités de Tokyo ont également décidé de déplacer la majeure partie du relais de la flamme, qui doit atteindre la capitale vendredi, hors des voies publiques. Des cérémonies d’allumage des flambeaux sans spectateurs auront lieu à la place.

