Le Japon envisage des drones kamikazes contre l’invasion – médias

Tokyo cherche à déployer des “centaines” de drones d’attaque sur des îles éloignées

L’armée japonaise a conçu un plan pour utiliser des drones kamikazes pour frapper les forces de débarquement et les navires ennemis, en cas d’invasion des territoires éloignés du pays tels que les îles Nansei, selon les médias locaux.

Initialement, “à titre d’essai”, l’armée veut déployer un nombre limité de types non spécifiés de munitions américaines et étrangères fabriquées à l’étranger, jusqu’à ce que l’industrie de la défense japonaise propose une alternative nationale viable, a rapporté dimanche le Japan Times. L’agence de presse japonaise Jiji a écrit que d’ici 2025, l’armée espère se déployer “plusieurs centaines” de tels avions pour renforcer les défenses des îles Nansei et d’autres régions éloignées.

Le ministère de la Défense a inclus la capacité des drones d’attaque dans sa demande de budget 2023, la plus importante de l’histoire du pays, mais le montant des fonds qui seront effectivement alloués n’a pas encore été décidé.

La nouvelle mesure semble viser Pékin, car les médias japonais ont spécifiquement noté que la Chine a déjà développé et mis en place des drones d’attaque. “utilisation pratique,” tout en “développer ses activités” autour des îles du sud-ouest du Japon.

Divers types de munitions flottantes, communément appelées drones «kamikazes» ou «suicides», ont été largement utilisées dans le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Washington a fourni à l’Ukraine des centaines de drones kamikazes tactiques Switchblade, ainsi que le modèle baptisé Phoenix Ghost, soi-disant développé sur mesure selon les spécifications de Kiev dans un court délai. Les forces russes ont également utilisé plusieurs types de drones kamikazes, en particulier lors d’une frappe massive sur les principaux sites d’infrastructure de l’Ukraine la semaine dernière.

Fin août, le ministère japonais de la Défense a demandé au gouvernement d’approuver un montant record de 5 590 milliards de yens (37,6 milliards de dollars) pour le prochain exercice, invoquant des inquiétudes concernant les menaces présumées posées par la Chine et la Corée du Nord, et affirmant que Pékin “continue de menacer d’utiliser la force pour changer unilatéralement le statu quo et approfondit son alliance avec la Russie.”

L’augmentation budgétaire irait à la production en série de missiles de croisière lancés au sol, ainsi qu’à l’amélioration de la portée de son missile de type 12, a indiqué le ministère, ajoutant qu’il chercherait également à développer un projectile hypersonique. Bien que les responsables n’aient proposé aucune spécification prévue pour la nouvelle arme, ils ont déclaré qu’elle pourrait probablement atteindre la Chine continentale si elle était stationnée sur la chaîne d’îles japonaises d’Okinawa.