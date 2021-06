Le Japon envisage de mettre fin à l’état d’urgence mais souhaite garder certaines restrictions jusqu’au début des Jeux olympiques de Tokyo

Le gouvernement japonais envisage de mettre fin à l’état d’urgence à Tokyo et dans plusieurs autres préfectures comme prévu le 20 juin, mais maintient certaines restrictions telles que les horaires des restaurants jusqu’au début des Jeux olympiques en juillet, a rapporté le quotidien Mainichi. Les nouvelles infections à coronavirus dans la ville olympique de Tokyo ont diminué au cours du dernier mois de restrictions d’urgence, bien que les autorités restent préoccupées par la propagation des variantes et la pression continue sur les ressources médicales.

Vendredi, le chef du principal parti d’opposition du Parti démocrate constitutionnel du Japon, Yukio Edano, a appelé au report ou à l’annulation de l’événement sportif mondial, avertissant qu’il y avait un « risque extrêmement élevé » d’une épidémie explosive en août et septembre s’ils allaient en avant.

Le journal Mainichi a rapporté vendredi que le gouvernement demanderait aux restaurants de réduire les heures d’ouverture et d’imposer d’autres restrictions dans le cadre des mesures de quasi-urgence ciblées. Les bars et restaurants sont désormais priés de fermer à 20 heures et il est interdit de servir de l’alcool.

Une décision finale est attendue en fin de semaine prochaine, quelques jours avant la fin de l’état d’urgence actuel, qui couvre également l’île septentrionale d’Hokkaido, hôte de l’épreuve marathon.

Les sondages ont montré que de nombreux Japonais s’opposent à la tenue des Jeux cette année, inquiets du flot d’athlètes et d’officiels d’outre-mer. Le Japon est effectivement fermé aux visiteurs étrangers depuis que la pandémie a éclaté l’année dernière.

Le gouvernement japonais et les organisateurs olympiques ont déclaré que les Jeux auraient lieu – sauf « Armageddon », comme l’a dit un membre du Comité international olympique (CIO). Les Jeux olympiques devraient commencer le 23 juillet.

PAS TROP TARD

Le chef de l’opposition Edano a déclaré qu’il n’était pas trop tard pour annuler ou reporter les Jeux.

« Je peux comprendre le désir d’aller de l’avant pour le bien des athlètes, mais ils devraient soit reporter d’un an, soit annuler les Jeux », a déclaré Edano lors d’une conférence de presse.

Une équipe d’experts dirigée par le conseiller gouvernemental Hiroshi Nishiura a déclaré cette semaine que le Japon pourrait être contraint de déclarer un autre état d’urgence en août si les mesures actuelles étaient levées le 20 juin, car les vacances d’été et les Jeux pourraient déclencher une augmentation des infections et la propagation de nouvelles variantes.

Dans un autre casse-tête potentiel pour le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga, le ministre de la Transformation numérique s’est excusé d’avoir dit aux bureaucrates qu’ils devraient « menacer » le développeur d’une application pour smartphone visant à surveiller la santé des visiteurs étrangers aux Jeux pour forcer une réduction des coûts, les médias signalé.

Les organisateurs des Jeux olympiques ont décidé en mars d’interdire les spectateurs de l’étranger. Les commentaires de Hirai ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

« En tant que responsable du précieux argent des contribuables, je voulais fermement éradiquer le gaspillage », a déclaré Takuya Hirai aux journalistes, cité par l’agence de presse Kyodo. « L’expression était inappropriée et je veux faire attention à l’avenir. »

Le Japon a enregistré plus de 760 000 cas de COVID-19 et plus de 13 800 décès, alors que seulement 12% de sa population a reçu au moins un vaccin.

Le Japon prévoit de terminer la vaccination de tous ceux qui veulent se faire vacciner d’ici octobre-novembre, a déclaré Suga au parlement cette semaine.

